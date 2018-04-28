صفيحة عشاق الكرة السلة

الدوري الاميركي للمحترفين- بلاي اوف: جيمس يتعملق أمام انديانا وروكتس إلى الدور الثاني ​





تعملق "الملك" ليبرون جيمس وسجل ثلاثية قاتلة منحت فريقه كليفلاند كافالييرز التقدم على انديانا بيسرز 3-2، الأربعاء في الدور الأول من بلاي أوف الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين.



وسجل جيمس 44 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليصبح فريقه على بعد فوز واحد من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وسيحاول نيل بطاقته الجمعة في انديانابوليس للتأهل ومواجهة الفائز بين تورونتو رابتورز وواشنطن ويزاردز (3-2).

وقبل خمس ثوان على نهاية الوقت سحق جيمس كرة فيكتور اولاديبو قبل دخولها سلة كليفلاند، ثم حصل عليها في الهجمة التالية وزرعها بطريقة رائعة في سلة الخصم من خارج القوس فوق ثاديوس يونغ، وهي الوحيدة له في المباراة من 4 محاولات.

وضرب جيمس على صدره محتفلا بالفوز وقفز على طاولة التسجيل رافعا يديه بفخر أمام جماهيره.

وقال حيمس بعد المباراة "كطفل، لديك دوما تلك اللحظات 3-2-1. هكذا كان شعوري. شعرت كاني طفل مجددا، ألعب كرة السلة في منزلي. مع طارات موقتة وجواربي ككرة سلة واصدر الضجيج. هكذا كان شعوري".

ويسعى كافالييرز للعودة الى نهائي الدوري للعام الرابع تواليا واضافة لقب جديد بعد 2016.

لكن جيمس قال انه يتبقى عمل كبير امام بيسرز "هذا الفريق لا يتوقف، وستكون الأمور أكثر صعوبة الجمعة. يجب أن نكون أقوياء ذهنيا، كما فعلنا الليلة".

ومع مباراته الـ21 في البلاي التي يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر، تخطى جيمس جيري وست ليصبح اللاعب الرقم اثنين على تلك اللائحة والتي يتصدرها الاسطورة مايكل جوردان (38).

وقال مدرب بيسرز نايت ماكميلان "لقد فرض فعلا ارادته طوال المباراة".

-"السلسلة لم تنته" -

لكن الجناح أولاديبو أصر ان بيسرز لم يحبط "السلسلة لم تنته"، واعتبر ان الكرة التي صدها جيمس فوق رأسه صدمت اللوحة الخلفية قبل ذلك "كانت سلة صحيحة"، على غرار زميله مايلز تيرنر "كانت سلة صحيحة بوضوح. لم يعيدوا اللقطة. لا يمكن قول اي شيء حيال ذلك".

وتابع "لا يغير واقع ان ليبرون سجل كرة المباراة، لكنها لحظة محورية اشعر بانها كان يجب إعادتها".

لكن جي آر سميث التقط الكرة وحصل فريقه على وقت مستقطع ساهم في تأمين المسرح للقطة جيمس الاخيرة.

ورأى مدرب كليفلاند تايرون لو "عندما طارت الكرة من يده بدت كأنها كاملة".

لكن لو كان راضياً عن اداء كل فريقه، خصوصا في الربع الثالث حيث تقدموا 32-17 على انديانا، مجبرين بيسرز على خسارة الكرة 7 مرات ليتقدموا 81-73.

واستهل كافالييرز المباراة كاسوأ فريق في الربع الثالث ضمن البلاي اوف، ما دفع لو الى القول "قام الجهاز الفني بعمل جيد في تحفيز الشبان على الربع الثالث، وأعتقد انهم قاموا بالرد. هذا الربع الثالث أدخلنا المباراة.. أعتقد انه كان فوزا كبيرا للفريق".

وفي توروتتو، اصبح رابتورز على بعد فوز واحد من التأهل بعد فوزه على واشنطن ويزاردز 108-98 وتقدمه 3-2.

وسجل ديمار ديروزان 32 نقطة وكايل لوري 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ليعوض رابتورز خسارته المباراتين الثالثة والرابعة.

- روكتس وهاردن إلى الدور الثاني -

وحجز هيوستن روكتس بطاقته الى نصف نهائي المنطقة الغربية بفوزه على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 122-104، رافعا النتيجة الى 4-1 بفضل نجمه جيمس هاردن صاحب 24 نقطة.

وساهم في فوز روكتس لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا (26 نقطة و15 متابعة).

وقال هاردن الذي صنع فريقه الفارق في الربع الثالث (30-15) "بعد حصولي على هذه الثقة من زملائي، لا حدود لما يمكن أن أفعله".

وتابع "عرفنا كم ستكون صعبة هذه المباراة. أردنا متابعة السيطرة عليها من خلال الفوز. في الشوط الثاني عززنا قوتنا وفزنا بالمباراة".

-وستبروك المنقذ -

ولعب الموزع راسل وستبروك دورا رئيس في تقليص اوكلاهوما سيتي ثاندر النتيجة الى 2-3 مع يوتا جاز، عندما سجل 45 نقطة و15 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليفوز فريقه على ارضه 107-99.

وكان يوتا في طريقه الى حسم السلسلة عندما تقدم بفارق 25 نقطة في الشوط الثاني، لكن اوكلاهوما تفوق في الربع الثالث 37-22 و29-21 في الرابع.

وقال زميله بول جورج الذي اضاف لاوكلاهوما 34 نقطة "كل الفخر، كل الفخر. لن نخسر هنا".

وعن زميله وستبروك، اضاف جورج "كان مميزا. حصلت امور كثيرة في الربع الثالث بسببه. طاقته كانت كل شيء".

ويلعب هيوستن في نصف نهائي الغربية مع الفائز من سلسلة يوتا-اوكلاهوما، علما بان نصف النهائي الثاني في الغربية سيجمع بين نيو اورليانز بيليكانز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب. ​