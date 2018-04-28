صفيحة عشاق الكرة السلة

فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,035
الإعجابات
4,098
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1
بسم الله الرحمن الرحيم

تم إفتتاح صفحة خاصة لعشاق الكرة السلة

ننقل لكم اخبار ونتائج مباريات كل دوريات إن شاء الله



لاتنسو دعمنا بإعجااب(y)
 
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فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,035
الإعجابات
4,098
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#2

الدوري الأميركي للمحترفين- بلاي اوف: ميلووكي يفرض مباراة حاسمة على بوسطن


فرض ميلووكي باكس سابع المنطقة الشرقية مباراة سابعة حاسمة على بوسطن سلتيكس الثاني عندما تغلب عليه 97-86 الخميس في المباراة السادسة بينهما في مرحلة "بلاي اوف" الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترف





واستغل كلا الفريقين عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه، فكسب بوسطن المباراتين الأوليين 113-107 و120-106 على التوالي، ورد ميلووكي في الثالثة 116-92 والرابعة 104-102، وحسم بوسطن الخامسة 92-87، قبل أن يرد ميلووكي في السادسة الخميس.
وسيكون الحسم السبت على ملعب بوسطن حيث سيحجز الفائز بطاقة الدور الثاني لمواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثالث والذي كان حجز بطاقته الثلاثاء على حساب ميامي هيت (4-1).
وبعد بداية خجولة لميلووكي باكس في الربع الأول الذي انتهى لصالح الضيوف بسلة واحدة (24-22)، انتفض صاحب الارض في الربع الثاني وكسبه بفارق 11 نقطة (26-15)، قبل ان يواصل افضليته في الربع الثالث حيث وسع الفارق الى 11 نقطة في احدى فتراته قبل ان ينهيه متقدما بفارق 9 نقاط (74-65).
ونجح بوسطن المحروم من خدمات نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة، في تقليص الفارق الى سلة واحدة قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الاصلي بفضل تألق جايسون تاتوم (22 نقطة) وتيري روزير (18 نقطة)، لكن "الظاهرة" اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أبقى على امال فريقه في بلوغ الدور الثاني بتسجيله 4 سلات رافعا رصيده الى 31 نقطة و14 متابعة.
وأشار انتيتوكونمبو (23 عاما) الى أنه "قلنا قبل المباراة انه لا يمكن ان ينتهي موسمنا هذا اليوم على ارضنا وانه يتعين علينا أن نلعب بقتالية والفوز بهذه المباراة كيفما كانت الحال".
وأضاف اليوناني الذي عوض غلته الضعيفة في المباراة الخامسة في بوسطن (16 نقطة)، "هذا ما قمنا به هذا المساء. لقد لعبنا بشكل جيد جدا من خلال تمرير الكرات وحفاظنا على التركيز. كنا منضبطين".
ومرر انتيتوكونمبو 4 كرات حاسمة مع سرقتين، وسجل 10 نقاط من الـ19 الاخيرة لفريقه في المباراة.
وتابع "في النهاية، كان الأمر يتعلق بالإرادة. نحن فريق جيد حاليا، امامنا فرصة كبيرة" في اشارة الى المباراة الحاسمة والتي يتعين على ميلووكي حسمها خارج القواعد.
وأضاف كل من كريس ميدليتون ومالكولم بروغدون 16 نقطة.
في المقابل، أعرب مدرب بوسطن سلتيكس براد ستيفنز عن أسفه بخصوص فترات الفراغ التي مر بها فريقه خلال المباراة، وقال "لم نلعب بشكل جيد، وبمجرد ما استرحنا قليلا على بعض أمجادنا، دفعنا الثمن غاليا".
واضاف "سرعتهم في التنفيذ وقوتهم البدنية أوجعتانا كثيرا" في اشارة الى 48 كرة مرتدة لميلووكي باكس مقابل 39 لبوسطن سلتيكس.
وتأهلت 4 فرق الى الدور الثاني من البلاي اوف، بينها واحد من المنطقة الشرقية هو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.
ويتقدم تورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز، وكليفلاند كافالييرز على انديانا بيسرز بنتيجة واحدة 3-2.
وحجزت 3 فرق من المنطقة الغربية بطاقاتها هي هيوستن روكتس الاول (على حساب مينيسوتا تمبروولفز 4-1) وغولدن ستايت ووريرز الثاني وحامل اللقب (على حساب سان انتونيو سبيرز 4-1) ونيو اورليانز بيليكانز السادس (على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر).
ويتقدم يوتا جاز الخامس على اوكلاهوما سيتي ثاندر الرابع 3-2.
-صدة جيمس غير قانونية-
واعتبرت الرابطة ان محاولة نجم كليفلاند كافالييرز الوصيف "الملك" ليبرون جيمس لصد كرة لاعب انديانا بيسرز فيكتور اولاديبو خلال المباراة الخامسة بين الفريقين الاربعاء، "غير قانونية".
وفي تقريرها اليومي حيث تقوم بتحليل صور الدقيقتين الاخيرتين من كل مباراة، اوضحت الرابطة ان "جيمس صد كرة اولاديبو بعدما لمست الكرة اللوحة".
وتابعت ان الامر يتعلق بـ"سلة صحيحة" أو صدة غير قانونية عندما تكون الكرة في مرحلة النزول أو لامست اللوحة. في هذه الحالة، يجب أن تحتسب السلة.
وكانت النتيجة متعادلة بين الفريقين 95-95 قبل 5 ثوان من نهاية المباراة، حيث صد جيمس كرة لاولاديبو قبل ان ترتد الهجمة ويسجل "الملك" ثلاثية منح بها الفوز لفريقه 98-95 وبالتالي التقدم 3-2.
وعقب المباراة عبر اولاديبو عن غضبه، قائلا "كانت سلة صحيحة، انه قرار سيء حقا، لقد ناضلنا من أجل العودة في النتيجة، هذه السلة كانت في غاية الأهمية".

 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#3
الدوري الاميركي للمحترفين- بلاي اوف: جيمس يتعملق أمام انديانا وروكتس إلى الدور الثاني



تعملق "الملك" ليبرون جيمس وسجل ثلاثية قاتلة منحت فريقه كليفلاند كافالييرز التقدم على انديانا بيسرز 3-2، الأربعاء في الدور الأول من بلاي أوف الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين.

وسجل جيمس 44 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليصبح فريقه على بعد فوز واحد من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية.
وسيحاول نيل بطاقته الجمعة في انديانابوليس للتأهل ومواجهة الفائز بين تورونتو رابتورز وواشنطن ويزاردز (3-2).
وقبل خمس ثوان على نهاية الوقت سحق جيمس كرة فيكتور اولاديبو قبل دخولها سلة كليفلاند، ثم حصل عليها في الهجمة التالية وزرعها بطريقة رائعة في سلة الخصم من خارج القوس فوق ثاديوس يونغ، وهي الوحيدة له في المباراة من 4 محاولات.
وضرب جيمس على صدره محتفلا بالفوز وقفز على طاولة التسجيل رافعا يديه بفخر أمام جماهيره.
وقال حيمس بعد المباراة "كطفل، لديك دوما تلك اللحظات 3-2-1. هكذا كان شعوري. شعرت كاني طفل مجددا، ألعب كرة السلة في منزلي. مع طارات موقتة وجواربي ككرة سلة واصدر الضجيج. هكذا كان شعوري".
ويسعى كافالييرز للعودة الى نهائي الدوري للعام الرابع تواليا واضافة لقب جديد بعد 2016.
لكن جيمس قال انه يتبقى عمل كبير امام بيسرز "هذا الفريق لا يتوقف، وستكون الأمور أكثر صعوبة الجمعة. يجب أن نكون أقوياء ذهنيا، كما فعلنا الليلة".
ومع مباراته الـ21 في البلاي التي يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر، تخطى جيمس جيري وست ليصبح اللاعب الرقم اثنين على تلك اللائحة والتي يتصدرها الاسطورة مايكل جوردان (38).
وقال مدرب بيسرز نايت ماكميلان "لقد فرض فعلا ارادته طوال المباراة".
-"السلسلة لم تنته" -
لكن الجناح أولاديبو أصر ان بيسرز لم يحبط "السلسلة لم تنته"، واعتبر ان الكرة التي صدها جيمس فوق رأسه صدمت اللوحة الخلفية قبل ذلك "كانت سلة صحيحة"، على غرار زميله مايلز تيرنر "كانت سلة صحيحة بوضوح. لم يعيدوا اللقطة. لا يمكن قول اي شيء حيال ذلك".
وتابع "لا يغير واقع ان ليبرون سجل كرة المباراة، لكنها لحظة محورية اشعر بانها كان يجب إعادتها".
لكن جي آر سميث التقط الكرة وحصل فريقه على وقت مستقطع ساهم في تأمين المسرح للقطة جيمس الاخيرة.
ورأى مدرب كليفلاند تايرون لو "عندما طارت الكرة من يده بدت كأنها كاملة".
لكن لو كان راضياً عن اداء كل فريقه، خصوصا في الربع الثالث حيث تقدموا 32-17 على انديانا، مجبرين بيسرز على خسارة الكرة 7 مرات ليتقدموا 81-73.
واستهل كافالييرز المباراة كاسوأ فريق في الربع الثالث ضمن البلاي اوف، ما دفع لو الى القول "قام الجهاز الفني بعمل جيد في تحفيز الشبان على الربع الثالث، وأعتقد انهم قاموا بالرد. هذا الربع الثالث أدخلنا المباراة.. أعتقد انه كان فوزا كبيرا للفريق".
وفي توروتتو، اصبح رابتورز على بعد فوز واحد من التأهل بعد فوزه على واشنطن ويزاردز 108-98 وتقدمه 3-2.
وسجل ديمار ديروزان 32 نقطة وكايل لوري 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة، ليعوض رابتورز خسارته المباراتين الثالثة والرابعة.
- روكتس وهاردن إلى الدور الثاني -
وحجز هيوستن روكتس بطاقته الى نصف نهائي المنطقة الغربية بفوزه على ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 122-104، رافعا النتيجة الى 4-1 بفضل نجمه جيمس هاردن صاحب 24 نقطة.
وساهم في فوز روكتس لاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا (26 نقطة و15 متابعة).
وقال هاردن الذي صنع فريقه الفارق في الربع الثالث (30-15) "بعد حصولي على هذه الثقة من زملائي، لا حدود لما يمكن أن أفعله".
وتابع "عرفنا كم ستكون صعبة هذه المباراة. أردنا متابعة السيطرة عليها من خلال الفوز. في الشوط الثاني عززنا قوتنا وفزنا بالمباراة".
-وستبروك المنقذ -
ولعب الموزع راسل وستبروك دورا رئيس في تقليص اوكلاهوما سيتي ثاندر النتيجة الى 2-3 مع يوتا جاز، عندما سجل 45 نقطة و15 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليفوز فريقه على ارضه 107-99.
وكان يوتا في طريقه الى حسم السلسلة عندما تقدم بفارق 25 نقطة في الشوط الثاني، لكن اوكلاهوما تفوق في الربع الثالث 37-22 و29-21 في الرابع.
وقال زميله بول جورج الذي اضاف لاوكلاهوما 34 نقطة "كل الفخر، كل الفخر. لن نخسر هنا".
وعن زميله وستبروك، اضاف جورج "كان مميزا. حصلت امور كثيرة في الربع الثالث بسببه. طاقته كانت كل شيء".
ويلعب هيوستن في نصف نهائي الغربية مع الفائز من سلسلة يوتا-اوكلاهوما، علما بان نصف النهائي الثاني في الغربية سيجمع بين نيو اورليانز بيليكانز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.
 
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