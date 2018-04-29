عرض بيع متوفر 550 دولار بتكوين Bitcoin للبيع مقابل سي سي بي CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
dzlotfi
المبلغ
550 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
dzlotfi

dzlotfi

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
622
الإعجابات
52
النقاط
17
الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 550دولار بتكوين للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال حرة
الإثبات

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
23
الإعجابات
133
النقاط
5
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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