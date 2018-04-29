dzlotfi
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 مارس 2016
- المشاركات
- 622
- الإعجابات
- 52
- النقاط
- 17
- الإقامة
- Sétif
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 550دولار بتكوين للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال حرة
الإثبات
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 550دولار بتكوين للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال حرة
الإثبات