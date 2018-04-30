حوار بين زوج وطبيب نفسي

المعالج : ماهي مشكلتك سيدي ؟السيد : روتين وضغط العملالمعالج :ماهي وظيفتك سيدي ؟الزوج : محاسب في بنك ..المعالج : ما هي وظيفة زوجتك ؟الزوج : لا تعمل مجرد ربة منزل .. !!المعالج : من يوقظك ويوقظ ابنائك ويصنع الفطور لك ولهم في الصباح ؟الزوج : زوجتي ﻷنها لا تعمل .. !!المعالج : متى تستيقظ زوجتك ومتى تستيقظ أنت صباحا ؟الزوج :زوجتي في الساعة الخامسة صباحا وأنا في الساعه السابعةلأنها تعد الأطفال للمدارس وتعد لنا الفطور!!!المعالج : من يوصل أطفالك للمدرسة ؟الزوج : زوجتي فهي لا تعمل .. !!المعالج : ماذا تفعل زوجتك بعد توصيل اﻷطفال للمدرسة ؟ وماذا تفعل أنت ؟؟الزوج : تعود وتعد الغداء وتغسل الملابس وتنظم البيت وتنتظر عوده الأبناءفهي بدون وظيفة و لا تعمل .. !! وانا أذهب لعملي حتى الثالثه بعد الظهر !!!!المعالج : في المساء حين عودتك من العمل ماذا تفعل سيدي ؟ وماذا تفعل زوجتك ؟؟الزوج : آخذ قسطاً من الراحة بعد الغداء بعد يوم شاق من العمل ..وزوجتي : تستذكر مع الأبناء واجباتهم اليومية وتوقظني بعد ذلك لنشرب الشاي معا !!!المعالج : ماذا تفعل أنت بعد ذلك وماذا تفعل زوجتك في المساء ؟؟الزوج : أتصفح أنا الصحف وأتابع التلفاز وأخبار العالموزوجتي تعد العشاء لي وللأطفال ثم تغسل الصحون وتنظف المنزل وتجهز اﻷطفال للنوم ..اﻵن ؟!؟! من منكما محتاج إلى طبيب نفسي أنت أم هي سيدي !!!ومن محتاج للراحه من ضغط العمل أنت ام هي سيدي !!!!!هل الروتين اليومي للزوجة من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل يسمى " لااااا تعملوبدون وظيفة !!!!!تعمل بدون ساعات عمل وبدون راتب وبدون تأمينوبدون علاوات وبدون حوافز وبدون كلمة شكرومع كل هذا لا تكل ولا تمل ولا تشتكي ...كل هذا ويقال عنها انها لا تعملتحيةلكل أموكل اختوكل زوجةوكل بنتللأسف مع هذا يدعون انها عاطله ،؛؛