قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات جنونية

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الإثنين، عن مواجهات "جنونية" بين الأندية المتنافسة.وتقرر أن يلتقي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيغ الألماني، وضرب بايرن ميونخ "حامل اللقب" موعدًا من لاتسيو الإيطالي. كما أوقعت القرعة تشيلسي الإنجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي، وفي بقية المباريات يصطدم مانشستر سيتي ببوروسيا مونشنغلادباخ، فيما يلعب يوفينتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.وكانت شروط القرعة هي ألا يقع فريق ضد آخر كان معه في المجموعة ذاتها بالدور الأول، وألا يصطدم بناد من نفس بلده، ولابد لكل فريق تصدر مجموعته في الدور الأول أن يواجه فريقا احتل وصافة مجموعته.ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، أحد أيام 16، 17، 23، 24 فبراير من العام المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 9،10، 16، 17 مارس ، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.