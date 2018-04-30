عصير الجزر
المسلوق: يعتبر الجزر المسلوق أحد أهم الخضروات التي تساعد في شفاء من احتقان الحلق فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل (فيتامين أ وفيتامين ج) ويحتوي أيضا على الألياف والبوتاسيوم التي تساعد في التخلص من الاحتقان وتعمل على تقوية الجسم وتقوية مناعته ويشترط فيه أن يكون مسلوق لأن أكله دون سلقه قد يؤذي الحلق ويزيد من الاحتقان.
إقرا المزيد في صحة https://se77ah.com/art-5256-كيف-تعالج-احتقان-الحلق
المسلوق: يعتبر الجزر المسلوق أحد أهم الخضروات التي تساعد في شفاء من احتقان الحلق فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل (فيتامين أ وفيتامين ج) ويحتوي أيضا على الألياف والبوتاسيوم التي تساعد في التخلص من الاحتقان وتعمل على تقوية الجسم وتقوية مناعته ويشترط فيه أن يكون مسلوق لأن أكله دون سلقه قد يؤذي الحلق ويزيد من الاحتقان.
إقرا المزيد في صحة https://se77ah.com/art-5256-كيف-تعالج-احتقان-الحلق