مقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه اللّه-:" منزلة إصلاح ذات البين في الإسلام "

فعلى السلفيين جميعًا أن يضعوا هذه الآيات والأحاديث نصب أعينهم، وليتركوا الخلافات التي بينهم؛ فإن الخلاف شر، أسأل الله أن يوفق الجميع لاتباع الكتاب والسنة، والعض عليهما بالنواجذ.​

كتبه العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله

ليلة الأحد​