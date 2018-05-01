قالك كاين شيخ مشى لقرية في الرّيف، وخطب الجمعة في جامع القرية، وذكر حديث: ( لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)

ثم قال: (أخرجه الطبراني).

قال واحد من الحاضرين: الطبراني أخرج الضب؟!

قال الشيخ: لا أخرج الحديث.

قال الشخص: من جحر الضب؟!

قال له: لا يا ابن الحلال أخرجه يعني رواه وتبين صحّة سند الحديث.

قال الشخص: والضب شنوّة صار معه؟!!

قال الشيخ: الضّبّ استعارة فقط.

قال الشخص: يعني الضب موش متاع الطبراني، مالا تسلّفه من عند شكون؟

قال الشيخ: أنا هو الضّبّ اذا كان رجعت خطبت فيكم مرة اخرى ..وخرج من الجامع. خخخخخخخ