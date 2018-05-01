نكتة

Marame Bouras

Marame Bouras

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
25
الإعجابات
98
النقاط
3
العمر
13
الإقامة
عين صالح
الجنس
أنثى
#1
قالك كاين شيخ مشى لقرية في الرّيف، وخطب الجمعة في جامع القرية، وذكر حديث: ( لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)
ثم قال: (أخرجه الطبراني).
قال واحد من الحاضرين: الطبراني أخرج الضب؟!
قال الشيخ: لا أخرج الحديث.
قال الشخص: من جحر الضب؟!
قال له: لا يا ابن الحلال أخرجه يعني رواه وتبين صحّة سند الحديث.
قال الشخص: والضب شنوّة صار معه؟!!
قال الشيخ: الضّبّ استعارة فقط.
قال الشخص: يعني الضب موش متاع الطبراني، مالا تسلّفه من عند شكون؟
قال الشيخ: أنا هو الضّبّ اذا كان رجعت خطبت فيكم مرة اخرى ..وخرج من الجامع. خخخخخخخ
 
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