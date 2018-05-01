لماذا تصاب أجزاء من الجسم بالتنميل؟

تنميل الأطراف. هو شعور بفقدان الإحساس في الذراع أو القدم وغيرهما من أجزاء الجسم. وهذا الإحساس الغريب مألوف للجميع.

القدمان واليدان والذراعان والساقان هي الأجزاء الأكثر احتمالا للإصابة بالتنميل في الجسم ولا سيما في المساء خلال النوم. ولكن ما الذي يحدث.

ويوضح الخبراء أن هذا الإحساس الغريب هو رد فعل جسدي عادي للغاية، حيث يوجه عصب إشارة إلى أنك بحاجة لتغيير وضعية غير مفضلة.

وتقول طبيبة الأمراض العصبية كاترين هان التي تعمل بمستشفى شاريته: “الضغط يضع العصب في حالة إجهاد”.

وتضيف هان أنه إذا كنت في حالة صحية جيدة بشكل عام إذن فلا يجب أن يكون التنميل مدعاة للقلق. وعلى النقيض، إنه علامة على أن الوظائف الحيوية تعمل بشكل جيد.

كما أنه يقوم بوظيفة وقائية حيث يذكرك أن تعود إلى وضعية جيدة. وتضيف هان: “إذا لم يرسل العصب هذه الإشارات فيمكن أن تؤدي إلى ضرر دائم”.

وإذا عانيت من التنميل، قم ببساطة “بإيقاظ” الطرف باستئناف وضعية مريحة بشكل أكبر. وأنت لست بحاجة لهزه بقوة، يكفي العودة لوضعية عادية.

وتستطرد هان أنه إذا أًصيب عصب بالتنميل لفترة مؤقتة، لا داعي للقلق. وتقول: “الشعور (بالأطراف) يعود سريعا وعادة خلال دقائق”.

وإذا لم يعود الشعور بالطرف المصاب خلال ساعات قليلة، يجب استشارة الطبيب. كما يجب اللجوء للطبيب إذا لم يكن هناك سبب واضح للشعور بالتنميل.