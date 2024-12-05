عندما تحاول الاستيقاظ صباحا ولكنك لا تستطيع، فمن المحتمل أنك تعاني من خمول النوم، يحدث هذا عندما تكون واعيا ولكنك غير قادر على النهوض من السرير.

ذكرت ورقة بحثية، أن ضعف الأداء الناجم عن الخمول هو نفس أو أسوأ من 40 ساعة من الحرمان من النوم.

ولا يُفهَم سبب هذه الحالة تماما، لكن الباحثين لاحظوا بعض العمليات في الجسم التي قد تساهم في الشعور بالخمول في الصباح،فقد يتأثر الشخص بالتغيرات في نشاط الدماغ

ماهي تكلفة صعوبة الاستيقاظ؟​ يكلف خمول النوم الدول المتقدمة مليارات الدولارات كل عام من خلال فقدان الإنتاجية، وزيادة استخدام الرعاية الصحية، والتغيب عن العمل.

والأكثر تأثيرا هو أن النعاس يكلف الأرواح، فهو مميت،من حوادث السيارات إلى الحوادث المرتبطة بالعمل.

ومن بين الحوادث التي وقعت على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على النهوض صباحا، تسرب النفط إكسون فالديز في ألاسكا، وانهيار المفاعل النووي في جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا، وحادث نووي أسوأ في تشيرنوبيل، أوكرانيا

ما هي الأسباب؟​ الشعور بالتعب

هو الشعور بالخمول الذي يصيبك به بعد الاستيقاظ مباشرة، ويحدث حتى عندما تكون قد حصلت على قسط كافٍ من النوم، ويمكن أن يستمر من 15 دقيقة إلى أكثر من ساعتين.

تتضمن أعراض خمول النوم ما يلي:

ـ النعاس

ـ الارتباك أو ضباب الدماغ

ـ انخفاض الأداء العقلي

لا يجعلك خمول النوم تشعر بعدم القدرة على الاستيقاظ فحسب، بل يتأثر أداؤك العقلي أيضا.

ديون النوم

هي مقياس مقدار النوم الذي تدين به لجسمك، تتم مقارنته باحتياجاتك من النوم، وهي كمية النوم التي تحتاجها المحددة وراثيا.

إذا كنت بحاجة إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، ولكنك لم تحصل إلا على 6 ساعات مؤخرا، فستكون قد تراكمت لديك ديون النوم.

عدم التزامن مع إيقاعك اليومي

إيقاعك اليومي هو الساعة الداخلية لجسمك، يساعد ذلك في التحكم في دورة نومك ومتى تشعر بالنعاس واليقظة على مدار دورة مدتها 24 ساعة تقريبا.

قد تخرج عن المزامنة مع إيقاعك اليومي، وقد يجعل هذا من الصعب الاستيقاظ.

قد تكون خارج المزامنة مع إيقاعك اليومي إذا:

– كنت تعمل في نوبات ليلية

– تعاني من اضطراب توقيت اجتماعي – أو جدول نوم غير منتظم (وهو ما يعاني منه حوالي 87٪ من البالغين)

-تقلب مستويات طاقتك بشكل طبيعي كجزء من إيقاعك اليومي على مدار 24 ساعة تقريبا، فإذا استيقظت أثناء نقطة منخفضة، فستشعر بالتعب أكثر من المعتاد وقد تكافح للاستيقاظ، وإذا استيقظت أثناء النوم العميق، فقد تشعر بالخمول أيضا.

التوتر والقلق

يعتبر التوتر والقلق من أكثر العوائق شيوعا للحصول على نوم جيد ليلا، تُظهر الأبحاث أنه إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد ترتفع مستويات القلق لديك.

الاكتئاب

الشعور بالاكتئاب يحرمك من الدافع للنهوض، مما يعني أنك قد تكافح للخروج من السرير، حتى عندما تكون قد حصلت على قسط كافٍ من النوم.

اضطرابات النوم​ ويشمل الأسباب التالية:

ـ انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

ـ الأرق

ـ متلازمة تململ الساقين

ـ اضطراب حركات الأطراف الدورية

ـ النوم القهري

فرط النوم (أظهرت الأبحاث أن المصابين بفرط النوم يشعرون بشكل أكثر حدة من خمول النوم المعروف باسم سُكر النوم)

الحالات الطبية

يمكن أن تجعل الحالات الطبية من الصعب الحصول على النوم الذي تحتاجه أو تسبب التعب الصباحي كأحد الأعراض.

تشمل هذه:

ـ قصور الغدة الدرقية

ـ فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

ـ أمراض القلب

ـ التعب المزمن

ـ مرض السكري

ـ التهاب المفاصل

ـ ارتفاع ضغط الدم

كيف تستيقظ بسهولة أكبر؟​ – حافظ على جدول نوم منتظم، تُظهر الأبحاث أن أولئك الذين لديهم روتين نوم منتظم يشعرون بمزيد من اليقظة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، حتى لو حصلوا على نفس القدر من النوم.

– لا تضغط على زر الغفوة، وجدت دراسة أجريت عام 2022 أن الضغط على زر الغفوة في المنبه يطيل من خمول النوم مقارنة باستخدام منبه واحد.

– استخدم أصوات التنبيه الصحيحة التي تساعد على النشاط

– قلل من ديون النوم، بالذهاب إلى الفراش مبكرا قليلا والنوم في وقت متأخر قليلا وأخذ قيلولة بعد الظهر.

– مارس بعض التمارين الصباحية، وجدت إحدى الدراسات أن 30 ثانية من التمرين يمكن أن تساعد.

– شرب الكافيين، حيث يمنع الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تجعلنا نشعر بالنعاس، وبالتالي، فإن تناول فنجان من القهوة يقلل من التعب ويحسن التركيز