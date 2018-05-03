مسابقة أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,013
الإعجابات
7,732
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1



السلام عليكم ورحمة الله

هاهو شهر القرآن ..شهر الرحمة والغفران ، يقبل علينا بعد فراق .. وبعدما ألم بنا الإشتياق ، فيا الله اجعلنا ممن يستغل أيامه ولياليه أحسن استغلال، وتكون كلها في الذكر وتلاوة القرآن ، وبلغنا كل أيامه وأعنا على صيامه وقيامه

--------أختي اللماوية --------

أكيد أنك خططتي إلى برنامجك اليومي في رمضان ... والذي يكون منظم لكل الأعمال من العبادة والطبخ وتلاوة القرآن والترفيه عن النفس والسهرات مع العائلة والجيران وغيرها...

ضعي برنامجك المتنوع هنا ...

وسنختار أحسن برنامج

يتحصل أحسن برنامج على ختم التميز .





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يثبت أحسن برنامج طيلة شهر رمضان لتستفيد منه كل الأخوات
يكون عنوان الموضوع هو (أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان1439)

ب آخر أجل للمشاركة هو آخر يوم من شعبان
-في انتظار المشاركات-
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,226
الإعجابات
58,841
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك صديقتي على الفكرة الرائعة
اللهم بلغنا رمضان
ان شاءالله سأشارك ببرنامجي
 
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