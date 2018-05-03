مسابقة أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان

السلام عليكم ورحمة الله

هاهو شهر القرآن ..شهر الرحمة والغفران ، يقبل علينا بعد فراق .. وبعدما ألم بنا الإشتياق ، فيا الله اجعلنا ممن يستغل أيامه ولياليه أحسن استغلال، وتكون كلها في الذكر وتلاوة القرآن ، وبلغنا كل أيامه وأعنا على صيامه وقيامه

--------أختي اللماوية --------

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