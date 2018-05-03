مسابقة أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله
هاهو شهر القرآن ..شهر الرحمة والغفران ، يقبل علينا بعد فراق .. وبعدما ألم بنا الإشتياق ، فيا الله اجعلنا ممن يستغل أيامه ولياليه أحسن استغلال، وتكون كلها في الذكر وتلاوة القرآن ، وبلغنا كل أيامه وأعنا على صيامه وقيامه
--------أختي اللماوية --------
أكيد أنك خططتي إلى برنامجك اليومي في رمضان ... والذي يكون منظم لكل الأعمال من العبادة والطبخ وتلاوة القرآن والترفيه عن النفس والسهرات مع العائلة والجيران وغيرها...
ضعي برنامجك المتنوع هنا ...
وسنختار أحسن برنامج
يتحصل أحسن برنامج على ختم التميز .
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يثبت أحسن برنامج طيلة شهر رمضان لتستفيد منه كل الأخوات
يكون عنوان الموضوع هو (أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان1439)
ب آخر أجل للمشاركة هو آخر يوم من شعبان
-في انتظار المشاركات-
يثبت أحسن برنامج طيلة شهر رمضان لتستفيد منه كل الأخوات
يكون عنوان الموضوع هو (أحسن برنامج للأخت المسلمة في رمضان1439)
ب آخر أجل للمشاركة هو آخر يوم من شعبان
-في انتظار المشاركات-