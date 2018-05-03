خواطر ايما نية رمضا نية



الخاطرة الأولى



دائما احبتى الكرام في شهر رمضان

هناك أسهم ترتفع

واخرى ثابته

وثالثة تنزل

و الناس في شهر رمضان ثلاث اصناف ...

صنف سابق بالخيرات و هو صاحب الاسهم الصاعدة

و صنف مقتصد و هو الثابت

و الصنف الاخير الظالم لنفسه و هو صاحب الاسهم النازلة

فمن أي الاصناف انت اخي الكريم و انت اختى الكريمة ؟



أسأل الله لي و لكم صعود كبير و مستمر في أسهم الحسنات

و هبوط حاد و كبير في اسهم السيئات في شهر رمضان و في باجي الاشهر



أحبتى الكرام الأصناف الثلاث التى ذكرت آنفا :

السابق بالخيرات و المقتصد و الظالم لنفسه

و سنتحدث اليوم عن السابق بالخيرات و هو الانسان المجتهد بالطاعة

في جميع الايام دون استثناء و يجتهد اكثر في المواسم ..

مثل شهر رمضان و الايام الاول من ذي الحجة و نحوها من ايام الله تعالى المباركة

التى تضاعف فيها الحسنات

من منا لا يريد ان يكون سابق بالخيرات ؟

كلنا ذاك الرجل و تلك المرأة لأن الجد و الاجتهاد لا يقتصر على الرجل فقط

ولا على الكبير فقط بل على كل عاقل بالغ رجل كان او امرأة شيخا كان او شابا

الشاهد احبتي

قد يكون الكثير منا يحرص على طاعة الله و اغتنام الفرص للتقرب الى الله

بما يستطيع و لكن ..

انتبهوا احبتي في الله ..

يجب ان يكون كل فعل من افعالنا و كل قول من اقوالنا موافق للسنة ..

لاسيما في باب العبادات

أي عمل خلاف السنة فهو مردود حتى لو كان عملا في ظاهره صالحا

لماذا ؟

الجواب :

لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .. أي مردود على صاحبه ..

كثير من الناس يجتهد ما شاء الله في طاعة

يظن انه على صواب . .

لكنه خالف السنة في عمله ومن هنا وجب العلم

لأن الجاهل لا يعذر بجهل

مع توفر و سائل الاتصال السريع وكثرة العلماء الثقات و المشائخ و طلبة العلم

لا سيما في ايامنا هذه لا بد من العلم و سؤال أهل العلم الثقات



نعود الى السابق بالخيرات

الانسان الحريص على التقرب الى الله بكل طاعة

و ما اكثر الطاعات و ما أيسرها و ما أكثر أبواب الخير و ما أوسعها ..

دونكم احبتى :

باب الصيام وباب الصدقة و بابقراءة القرآن

وباب الذكر و غيرها كثير

أبواب الاجر بحمد الله مفتوحه و كثيرة .. والله يضاعف لمن يشاء ...

متى ما و جدت النية الصالحة الخالصة لله تعالى

كلما خلصت النية عظم الاجر

ومن انعم الله عليه فعل الخيرات فليسأل الله الثبات

لأن الانسان معرض للفتور وهذه طبيعة الانسان

و خاصة الذي يقبل على الامور بقوة

أسأل الله تعالى لي و لكم الثبات على طاعته

و الحرص على عدم تجاوز الحد و الغلو في الطاعة امتثال لقول رسول الله :

القصد القصد تبلغوا

قال ابن القيم رحمه الله :

دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الأوسط

الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلوِّ المعتدين





وفق الله الجميع للخير و صفاء النفوس و الحمد لله رب العالمين ..

لا تنسوا اخوكم ناصر بالدعاء