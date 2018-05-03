خواطر ايما نية رمضا نية

khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
248
الإعجابات
171
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9
#1

الخاطرة الأولى

دائما احبتى الكرام في شهر رمضان
هناك أسهم ترتفع
واخرى ثابته
وثالثة تنزل
و الناس في شهر رمضان ثلاث اصناف ...
صنف سابق بالخيرات و هو صاحب الاسهم الصاعدة
و صنف مقتصد و هو الثابت
و الصنف الاخير الظالم لنفسه و هو صاحب الاسهم النازلة
فمن أي الاصناف انت اخي الكريم و انت اختى الكريمة ؟

أسأل الله لي و لكم صعود كبير و مستمر في أسهم الحسنات
و هبوط حاد و كبير في اسهم السيئات في شهر رمضان و في باجي الاشهر

أحبتى الكرام الأصناف الثلاث التى ذكرت آنفا :
السابق بالخيرات و المقتصد و الظالم لنفسه
و سنتحدث اليوم عن السابق بالخيرات و هو الانسان المجتهد بالطاعة
في جميع الايام دون استثناء و يجتهد اكثر في المواسم ..
مثل شهر رمضان و الايام الاول من ذي الحجة و نحوها من ايام الله تعالى المباركة
التى تضاعف فيها الحسنات
من منا لا يريد ان يكون سابق بالخيرات ؟
كلنا ذاك الرجل و تلك المرأة لأن الجد و الاجتهاد لا يقتصر على الرجل فقط
ولا على الكبير فقط بل على كل عاقل بالغ رجل كان او امرأة شيخا كان او شابا
الشاهد احبتي
قد يكون الكثير منا يحرص على طاعة الله و اغتنام الفرص للتقرب الى الله
بما يستطيع و لكن ..
انتبهوا احبتي في الله ..
يجب ان يكون كل فعل من افعالنا و كل قول من اقوالنا موافق للسنة ..
لاسيما في باب العبادات
أي عمل خلاف السنة فهو مردود حتى لو كان عملا في ظاهره صالحا
لماذا ؟
الجواب :
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .. أي مردود على صاحبه ..
كثير من الناس يجتهد ما شاء الله في طاعة
يظن انه على صواب ..
لكنه خالف السنة في عمله ومن هنا وجب العلم
لأن الجاهل لا يعذر بجهل
مع توفر و سائل الاتصال السريع وكثرة العلماء الثقات و المشائخ و طلبة العلم
لا سيما في ايامنا هذه لا بد من العلم و سؤال أهل العلم الثقات

نعود الى السابق بالخيرات
الانسان الحريص على التقرب الى الله بكل طاعة
و ما اكثر الطاعات و ما أيسرها و ما أكثر أبواب الخير و ما أوسعها ..
دونكم احبتى :
باب الصيام وباب الصدقة و بابقراءة القرآن
وباب الذكر و غيرها كثير
أبواب الاجر بحمد الله مفتوحه و كثيرة .. والله يضاعف لمن يشاء ...
متى ما و جدت النية الصالحة الخالصة لله تعالى
كلما خلصت النية عظم الاجر
ومن انعم الله عليه فعل الخيرات فليسأل الله الثبات
لأن الانسان معرض للفتور وهذه طبيعة الانسان
و خاصة الذي يقبل على الامور بقوة
أسأل الله تعالى لي و لكم الثبات على طاعته
و الحرص على عدم تجاوز الحد و الغلو في الطاعة امتثال لقول رسول الله :
القصد القصد تبلغوا
قال ابن القيم رحمه الله :
دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الأوسط
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلوِّ المعتدين


وفق الله الجميع للخير و صفاء النفوس و الحمد لله رب العالمين ..
لا تنسوا اخوكم ناصر بالدعاء
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
248
الإعجابات
171
النقاط
9
#2
الخاطرة الثانية

أحبتى الكرام

هو الانسان الذي يؤدى الواجبات ويترك المحرمات
ولا يزيد
يعني لا يأتي بالنوافل ونحوها من العبادات التى تزيد في حسناته
و تجبر خلل عبادته و طاعته
هذه النوعية من الناس ...
تذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو :
أن رجلا سأل رسول الله فقال :
أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال ..
وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا
أأدخل الجنة ؟
قال : نعم ... رواه مسلم

وفي حديث آخر أن رجل قال
أنه سيؤدي هذه الفرائض يعنى الشهادتان
و الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و يتجنب المحرمات
و يفعل الخيرات
قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لئن صدق ليدخلن الجنة ) ..

و لكن احبتي هنا ملاحظة :

لا يجب ان يكتفي احدنا بمرتبه المقتصد و يقول انا رجل
يكفينى أوأدي واجباتي
و لن أزيد كما في الحديث آنف الذكر
لالا...
يجب ان يكون طموحنا الدرجات العلا من الجنة
يجب ان يكون طموحنا مجاورة الانبياء و الصديقين و الشهداء ..
يجب ان نسعي بأن تكون جيران رسول الله صى الله عليه و سلم
و الصحابة الكرام أبو بكر و عمر و عثمان و علي و بقية الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ..
و حتى ننال هذه الدرجة علينا ان نكون من السابقين بالخيرات ...
يجب ان نكون من الصفوة
كما قال شيخنا العلامة بن سعدي رحمه الله
عن السابقين بالخيرات
انهم الصفوة المقربون و اهل الفردوس
نعم
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
248
الإعجابات
171
النقاط
9
#3
الخاطرة الثالثة

أحبتىى الكرام

هذه الخواطر عبارة عن مواعظ أذكر نفسي أولا بها و اياكم
من باب شحذ الهمم في هذا الشهر الفضيل لعل الله يدركنا برحمته
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

إن لربكم فِي أَيامِ دَهركم نفحااتٍ أَلَا فتعرضوا لَهَا وَسَلُوا الله
ان يَسْتُرَ عوراتكم وَأَن يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ

ما احوجنا احبتى الكرام لنفحات ربنا عز و جل
ما احوجنا لرحمة ربنا و مغفرته و رضوانه
ليس في هذا الشهر الفضيل فقط لا بل في جميع الشهور و الايام و الاوقات
لا احد يستغنى عن رحمة الله الواسعة

الايام تمضي ونحن نمضي معها
نعم

نحن نركب على مطايا الليل و النهار وقد تحط بنا الرحال في القبور
في أي لحظة و نحن لا ندري
فهل نحن مستعدون ؟

احد منا مستعد للموت ؟


الجواب اتركه لكم احبتي في الله

يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من احب لقاء الله أحب الله لقاءه

احيانا احبتى الكرام تمر على احدنا أوقات يتمنى ان يموت حتى يلقى الله
لماذا ؟
الجواب :
لأنه شعر بأن ايمانه قد بلغ ذروته و يريد أن يموت على تلك الحال
ليفوز بما عند الله من الاجر
لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
(لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا
وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعتب )

بمعنى
لعل المؤمن ان عاش يزاد من الخير و العمل الصالح
و المسيئ المذنب لعله يتوب فيغفر الله له
لهذا نهي رسول الله ان يتمنى احدنا الموت لأي سبب
وفي رواية قال
( لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه .. )

و ارشدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقول
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
248
الإعجابات
171
النقاط
9
#4
الخاطرة الخامسة

اعلم رحمك الله

لو احبك الله احبك كل شئ في الكون
لأن كل شئ في الكون تحت امرته
الدليل :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلاناً فأحببه فيحبه جبريل
فينادي - أي جبريل - في أهل السماء :
إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض .. متفق عليه
السؤال :
كيف اجعل الله يحبني أو ما هي الاعمال التى تجعلني أفوز بحب الله و رضوانه ؟
الجواب :
قول الله في الحديث القدسي :
ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل ( حتى أحبه ) يا سلام اقرأوا معي الحديث كاملا
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
((( إن الله تعالى قال : من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ..( الله .. الله )
فإذا أحببته اسمع يا اخي و انت يا اختى :
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها
ولئن سألني لأعـطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ))) انتهى رواه البخاري .. الله أكبر
أبعد هذه النعمة ؟ أبعد هذا الفضل فضل ؟ أبعد هذا الكرام كرم ؟
هل تريدون عز و فخر و شرف أفضل من هذا الشرف ؟
الفوز بحب الله
أسأل الله لي و لكم ان يجعلنا جميعا من المحبوبين اليه و المقربين لديه آآآآمين ..
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
248
الإعجابات
171
النقاط
9
#5
أحبتى الكرام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و اسعد الله ايام الجميع بكل بالمسرات


الخاطرة السادسة :

يا فلان بن فلان ان استطعت ان تكون من اهل الجنة فلا تتردد ..
وان استطعت ان تنجومن النارفلا تتردد
فانت مخير بين جنة عاليه ونار حامية
و الكيس ( العاقل ) من يحسن الاختيار

احيانا الواحد منا لوقرر ان يذهب الى بلد ما سمع بجمالها و طبيعتها
يظل يتخيلها كثيرا في احلام اليقضة
بناء على ما سمع
و نحن رسول الله صى الله عليه و سلم اخبرنا عن الجنة و ما فيها من نعيم من قصور
و انهار و أشجار و اطيار وحدائق غناء و حور حسان كالياقوت و المرجان
لا بدا احبتى ان نفكر بنعيم الجنة تفكيرا جد
صحيح ان عقولنا لا تصل الى حقيقة ما في الجنة كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم
عندما قال :
في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ...
فنحن نسمع و نقرأ عن نعيم الجنة
ومهما ذهب احدنا بخياله و تفكر لن يصل الى حقيقة نعيم الجنة
حتى يعيشه و اقعا ان شاء الله تعالى
عندما ندخل الجنة و نعاين النعيم حينئذ نشعر باللذة
و لهذا لابد ان نؤمن بأن الجنة حق و ما جاء عن الجنة حق و هذا من الايمان بالغيب
و كذا بالنسبة للنار اجارنا الله و اياكم منها سمعنا و قرأنا عن عذاب النار و ما فيها عقاب
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لَوْ تَعْلَمُونَ مَاأَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا) الله المستعان
وفي رواية ( غطى الصحابة وجوههم لهم خنين )
يعنى لهم بكاء لماذا لأنهم عرفوا ان امر الآخرة خطير جدا
ولابد من النجاة
لهذا احبتى لا بد ان نعد العدة من الان فنحن في فسحة من آجالنا
و اليوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل
علينا أن نطيع الله فيما امرنا و نبتعدعما نهنا عنه
وخاصة في الخلوات نعم
أركز على الخلوات التى لا يطلع عليك فيها احد سوى الله
الانسان احبتى فيما بنه ونفسه قد يننحرف في فكر اوعمل
ولا احد يطلع على سره الا الله لهذالا بد من ان نستشعر ان الله مطلع على افعالنا
جاء في الحديث ( ان تعبد الله كأنك تراه و ان لم تكن تراه فانه يراك )
و هذا من كمال الاحسان نسأل الله من فضله
 
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