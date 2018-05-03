رمزي_23
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 475دولار بيرفكت موني للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)
الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ
العمولة على الشاري
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
ملاحظة
الوصل يرسل على الخاص و يكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ + رقم الهاتف
المصدر تعاملات مشروعة
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