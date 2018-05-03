عرض بيع بيع مبلغ 475 دولار بيرفكت موني مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
475 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
402
الإعجابات
54
النقاط
507
العمر
32
الإقامة
Annaba
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​



متوفر مبلغ 475دولار بيرفكت موني للبيع
سعر الدولار = 180دج (ثابت)

الاولوية لمن ياخد كامل المبلغ

العمولة على الشاري
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد

ملاحظة
الوصل يرسل على الخاص و يكتب عليه بالقلم قبل الرفع التالي
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ + رقم الهاتف

المصدر تعاملات مشروعة
الاتباث
 

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
35
الإعجابات
187
النقاط
5
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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