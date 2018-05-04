واحة رمضان

الامين محمد
:: مراقب عام ::
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بسم الله
نقترب رويدا رويدا نحن الشهر الفضيل
و إكراما و ابتهاجا لهذا الضيف الغالي
و فرحا لقدومه نسعد كثيرا بتذكير أنفسنا جميعا
ببعض العادات و التقاليد الراسخة و المتجذرة في شعبنا
من تحضيرات مادية و اخرى روحية
و كذالك تذكير أنفسنا ببعض الأحكام الفقهية الخاصة بالشهر الكريم
لذالك تم وضع هته الواحة المخصصة للشهل الفضيل
فيها كل الحرية لنضع فيها كل ماهو مرتبط برمضان و من كل الجوانب الدينية و الاجتماعية
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يُعدّ شهر رمضان المبارك أفضل الشهور على الإطلاق، وقد خصّ الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بمزايا عديدة
وجعل الأجور فيه مضاعفة، وقذف حبّه في قلوب العباد، فالمسلمون في كل بقاع الأرض
يبتهجون لقدوم هذا الشهر العظيم، ويتهيؤون لاستقباله بشتى الوسائل والطرق
ويفرحون بالعيش في ظلاله
و يبتهجون في ذكر الله و تسبيحه
و يتواصلون مع الأحباب و الجيران و الأهل و الأقارب
و في عاداتنا و تقاليدنا خصائص و طقوس خاصة بهذا الشهر الكريم
نقترب رويدا رويدا نحن الشهر الفضيل
و إكراما و ابتهاجا لهذا الضيف الغالي
و فرحا لقدومه نسعد كثيرا بتذكير أنفسنا جميعا
ببعض العادات و التقاليد الراسخة و المتجذرة في شعبنا
من تحضيرات مادية و اخرى روحية
و كذالك تذكير أنفسنا ببعض الأحكام الفقهية الخاصة بالشهر الكريم
لذالك تم وضع هته الواحة المخصصة للشهل الفضيل
فيها كل الحرية لنضع فيها كل ماهو مرتبط برمضان و من كل الجوانب الدينية و الاجتماعية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يُعدّ شهر رمضان المبارك أفضل الشهور على الإطلاق، وقد خصّ الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بمزايا عديدة
وجعل الأجور فيه مضاعفة، وقذف حبّه في قلوب العباد، فالمسلمون في كل بقاع الأرض
يبتهجون لقدوم هذا الشهر العظيم، ويتهيؤون لاستقباله بشتى الوسائل والطرق
ويفرحون بالعيش في ظلاله
و يبتهجون في ذكر الله و تسبيحه
و يتواصلون مع الأحباب و الجيران و الأهل و الأقارب
و في عاداتنا و تقاليدنا خصائص و طقوس خاصة بهذا الشهر الكريم