واحة رمضان

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#1
بسم الله
نقترب رويدا رويدا نحن الشهر الفضيل
و إكراما و ابتهاجا لهذا الضيف الغالي
و فرحا لقدومه نسعد كثيرا بتذكير أنفسنا جميعا
ببعض العادات و التقاليد الراسخة و المتجذرة في شعبنا
من تحضيرات مادية و اخرى روحية
و كذالك تذكير أنفسنا ببعض الأحكام الفقهية الخاصة بالشهر الكريم
لذالك تم وضع هته الواحة المخصصة للشهل الفضيل
فيها كل الحرية لنضع فيها كل ماهو مرتبط برمضان و من كل الجوانب الدينية و الاجتماعية
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يُعدّ شهر رمضان المبارك أفضل الشهور على الإطلاق، وقد خصّ الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بمزايا عديدة
وجعل الأجور فيه مضاعفة، وقذف حبّه في قلوب العباد، فالمسلمون في كل بقاع الأرض
يبتهجون لقدوم هذا الشهر العظيم، ويتهيؤون لاستقباله بشتى الوسائل والطرق
ويفرحون بالعيش في ظلاله
و يبتهجون في ذكر الله و تسبيحه
و يتواصلون مع الأحباب و الجيران و الأهل و الأقارب
و في عاداتنا و تقاليدنا خصائص و طقوس خاصة بهذا الشهر الكريم

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,078
الإعجابات
21,907
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ :
" لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " رواه البخاري و مسلم

هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعاً .
 
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