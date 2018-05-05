



زيدان يجهز الورقة الرابحة للكلاسيكو









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ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إجراء تغييرات على خط وسط الملكي، ​



أمام برشلونة، غدًا الأحد على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الـ36 من منافسات الليجا.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد، ​



يقترب من المشاركة بشكل أساسي في الكلاسيكو، في ظل عدم تعافي إيسكو بشكل كامل بعد عودته من إصابة بالكتف، وتراجع



مستوى كاسيميرو.



وأضافت الصحيفة أن كوفاسيتش لا يحظى بالمشاركة أساسيًا مع الملكي في الموسم الجاري، ​