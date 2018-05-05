Salah eddin
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زيدان يجهز الورقة الرابحة للكلاسيكو
ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إجراء تغييرات على خط وسط الملكي،
أمام برشلونة، غدًا الأحد على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الـ36 من منافسات الليجا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد،
يقترب من المشاركة بشكل أساسي في الكلاسيكو، في ظل عدم تعافي إيسكو بشكل كامل بعد عودته من إصابة بالكتف، وتراجع
مستوى كاسيميرو.
وأضافت الصحيفة أن كوفاسيتش لا يحظى بالمشاركة أساسيًا مع الملكي في الموسم الجاري،
مثل الرباعي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وإيسكو، لكنه يقدّم مستويات جيدة في المباريات التي يشارك بها.
في نفس الوقت أشارت الصحيفة إلى أن زيدان اعتمد على الكرواتي كأساسي في مباريات مهمة هذا الموسم،
مثل باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا،
وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي نفس البطولة، بجانب كلاسيكو الدور الأول.
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