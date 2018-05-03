زيدان يجهز مفاجأة مدوية في الكلاسيكو







كشفت تقارير صحفية عن أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قد يتعامل مع مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد الغريم برشلونة يوم الأحد، ضمن الليجا "بشكل مختلف"، وذلك بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا.





ورغم أهمية المباراة ضد برشلونة إلا أنه وفقا لما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة ABC فإن زيدان قد بحث مع عدد من لاعبيه الكبار مثل كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس إمكانية خوض الكلاسيكو بتشكيلة تضم عددا كبيرا من البدلاء.





ويخشى زيدان أن يتعرض أبرز نجومه لاصابات قوية قبل نهائي التشامبيونزليج ضد ليفربول الإنجليزي، يوم 26 مايو/ أيار الجاري. ​