عاجل الرئيس الأمريكي يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في عام 2015، وذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء.



وأكد ترامب في كلمته أن الاتفاق النووي كان يجب عليه حماية الولايات المتحدة وحلفائها، إلا أن النظام الإيراني مول الفوضى في المنطقة بأكملها، حيث مولت العمليات التي تقوم في سوريا، بالإضافة إلى العديد من الفوضى والقتل حول العالم.



وأشار أن هناك ادلة دامغة خلال الفترة الماضية أن النظام الإيراني لديه تاريخ من السعي للحصول على الأسلحة النووية، حيث إن هذا الاتفاق لم يغير أي شيء حول الأسلحة الإيرانية.



وأضاف أنه إذا سمحت الولايات المتحدة باستمرار هذا السلاح النووي، فإن هذا سيساعد على وجود سلاح نووي في منطقة الشرق الأوسط.



وأضاف أنه عقب المشاورات مع الحلفاء بالشرق الأوسط والعالم، أثبت أن الاتفاق لا يمكن أن ينجح.