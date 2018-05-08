كن رجلا ولا تكن ذكر .*رسائل من القلب♥ الى القلب ♥

البدر المشرق
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السلام عليكم
هذا اول موضوع في السلسة
كما قد ذكرت الترتيب غير مهم
الموضوع ليس قصفا للرجال وانما نصيحة .
كن رجلا ولا تكن ذكر
هذا ما قالوا :
- ليس كل من يطلق عليهم رجال هم رجال ....فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة .
- أن تولد ذكرا هدا قدرك ... وان تكون رجلا هدا من صنع يديك .
- الرجولة ليست اسم مذكر ...ولكنها فعل يذكر.
- كل النساء قد تلد ذكورا ...والمواقف وحدها تلد الرجال.
وهذا ما سنقول :
الرجولة لا تنحصر في شيء واحد فالرجولة كشجرة لها عدة أغصان أو كباقة تحتوي على عدة زهور
وما سنذكره هو الزهرة الأولى وأساسها هو النضج وأول نتيجة لنقص النضج لدى الشباب هو التدخين بدون إن نذكر المخدرات ومشتقاتها فلا أظن أن من يتعاطى المخدرات سيكون في وعيه حتى يفهم ما هو مكتوب ..
فبداية كن رجلا يتقبل النقد البناء فبين الكبرياء وبين تقبل النقد البناء يجب ان يغفو احدهما حتى يستيقظ الأخر .
كن رجلا إذا نادوه إلى الفواحش رفض واعترض ولم يأبه إذا نعتو رفضه بالخوف أو بالخجل فهم أصلا لا يفرقون بين الحياء والخجل ولا بين الخوف والشجاعة .
فان قالوا إن لم تفعل هدا لست رجلا فنفدت ماطلوه فحينها فقط تجردت من الرجولة لأنك انسقت وراء ما يريده غيرك لا بما هو صائب .. مهما قالوا لا تأبه فإما ان ترد بما يسكت عقولهم حتى وان رفضت ألسنتهم الاعتراف اوان تصمت وتنصرف وتكون قد انتصرت بعدم الرد على تفاهاتهم .
هذه الخطوة الثانية أي مادا تفعل ان كنت في موقف كهذا لكن ماذا لو كنت أنت من صنف الأشخاص الغافلين حتى لا نقول سيئين الذين نتحدث عنهم فبغض النظر عن كل الأفعال سنتحدث عن التدخين أي الخطوة الاولى .
لو طرحت عليك سؤال لمادا تدخن ؟؟؟ بماذا ستجيب ؟؟ هل ستقول لي هموم وأحزان رغم مرور الزمن لم استطع نسيانها ام لي مشاكل لم اجد لها حلولا ..لك هموم فهربت منها ولك مشاكل فعوض إيجاد حلول لها لجأت إلى التدخين هذا أول دليل على انك لا تتحمل المسؤولية وعوض المواجهة تهرب من التحدي ..اعذرني ولكن هدا ليس من شيم الرجال
ام انك ستقول لم أجد لمن اشكي حالي ... تركت الخالق الرحيم بعباده وتركت الحكماء من العباد ولجأت للجماد ..
او هدا تصرف العقلاء , او هدا فعل الرجال اذا ضاق بهم الحال شكو حالهم لسيجارة ...
الرجولة لا تنحصر في شيء واحد فالرجولة كشجرة لها عدة أغصان أو كباقة تحتوي على عدة زهور
وما سنذكره هو الزهرة الأولى وأساسها هو النضج وأول نتيجة لنقص النضج لدى الشباب هو التدخين بدون إن نذكر المخدرات ومشتقاتها فلا أظن أن من يتعاطى المخدرات سيكون في وعيه حتى يفهم ما هو مكتوب ..
فبداية كن رجلا يتقبل النقد البناء فبين الكبرياء وبين تقبل النقد البناء يجب ان يغفو احدهما حتى يستيقظ الأخر .
كن رجلا إذا نادوه إلى الفواحش رفض واعترض ولم يأبه إذا نعتو رفضه بالخوف أو بالخجل فهم أصلا لا يفرقون بين الحياء والخجل ولا بين الخوف والشجاعة .
فان قالوا إن لم تفعل هدا لست رجلا فنفدت ماطلوه فحينها فقط تجردت من الرجولة لأنك انسقت وراء ما يريده غيرك لا بما هو صائب .. مهما قالوا لا تأبه فإما ان ترد بما يسكت عقولهم حتى وان رفضت ألسنتهم الاعتراف اوان تصمت وتنصرف وتكون قد انتصرت بعدم الرد على تفاهاتهم .
هذه الخطوة الثانية أي مادا تفعل ان كنت في موقف كهذا لكن ماذا لو كنت أنت من صنف الأشخاص الغافلين حتى لا نقول سيئين الذين نتحدث عنهم فبغض النظر عن كل الأفعال سنتحدث عن التدخين أي الخطوة الاولى .
لو طرحت عليك سؤال لمادا تدخن ؟؟؟ بماذا ستجيب ؟؟ هل ستقول لي هموم وأحزان رغم مرور الزمن لم استطع نسيانها ام لي مشاكل لم اجد لها حلولا ..لك هموم فهربت منها ولك مشاكل فعوض إيجاد حلول لها لجأت إلى التدخين هذا أول دليل على انك لا تتحمل المسؤولية وعوض المواجهة تهرب من التحدي ..اعذرني ولكن هدا ليس من شيم الرجال
ام انك ستقول لم أجد لمن اشكي حالي ... تركت الخالق الرحيم بعباده وتركت الحكماء من العباد ولجأت للجماد ..
او هدا تصرف العقلاء , او هدا فعل الرجال اذا ضاق بهم الحال شكو حالهم لسيجارة ...
- لن أقول ان التدخين مضر بالصحة فحتى الطفل الصغير يعي ذلك فقد درس انه موت بطئ .
فكيف لا وقد كتب ذلك على علبة السيجارة .وكأن صانعها يتحدى المتعاطي لها ويقول رغم أنني أنهاك و أحذرك إلا انك تشتريها ولو كلفك ذلك العمل ليل نهار وينتصر عليك ويفتخر بذلك ويجني وراءك أموال ويفرح بذلك ويدخلك في متاهة الموت البطء ويتفرج على حالك.. يالك من مسكين ..
- لن اقول ان التدخين تبذير للأموال ,لان أول السلع التي ارتفع سعرها في وضع التقشف الذي نحن فيه هي السيجارة لان الدولة تعلم جيدا أن الشعب سيشتريها متمردا على جيبه .
يشتكي من ارتفاع الخضر والمواد الغدائية ولكن ولا احد اشتكى من ارتفاع السيجارة لأنه مقبل عليها وهو مغمض العينين متمرد على عقله .
- لن أقول ان التدخين محرم شرعا , فحتى المشرك يعلم دلك .
عندما كنا صغارا علمونا اننا ادا فعلنا أي شيء جيد نخبر والدينا بدلك لانهم حتما سيفرحون بدلك ويفخرون بنا خاصة الام ستخبر كل الجيران والاهل
ولكن هل يا ترى عندما بدأت تدخن أخبرت أمك ..طبعا لا
او فرحت أمك عندما علمت ...طبعا لا .. ا رأيت يعني انه فعل غير جيد لا يفتخر به على العكس يشمئز منه
او ربما لم تعلم بعد فكيف سيكون سيكون رد فعلها ؟؟
بينما وانت بين اصدقائك تفتخر لأنك تدخن وتتنافسون عن من يدخن اكبر عدد من السجائر ...او ليس هدا تناقض اشك انك تعاني من ازدواج الشخصية ..
طيب ربما كلامي لم يعجبك معك حق ربما لانه كان يجب ان يبنى على نقاش ..
ادا قمت بتلخيص ما توصلت اليه سيكون كالتالي :
ولكن هل يا ترى عندما بدأت تدخن أخبرت أمك ..طبعا لا
او فرحت أمك عندما علمت ...طبعا لا .. ا رأيت يعني انه فعل غير جيد لا يفتخر به على العكس يشمئز منه
او ربما لم تعلم بعد فكيف سيكون سيكون رد فعلها ؟؟
بينما وانت بين اصدقائك تفتخر لأنك تدخن وتتنافسون عن من يدخن اكبر عدد من السجائر ...او ليس هدا تناقض اشك انك تعاني من ازدواج الشخصية ..
طيب ربما كلامي لم يعجبك معك حق ربما لانه كان يجب ان يبنى على نقاش ..
ادا قمت بتلخيص ما توصلت اليه سيكون كالتالي :
- صحيا : مضر بالصحة
- إسلاميا : محرم شرعا
- اقتصاديا : تبذير للأموال
- اجتماعيا : ليس من أفعال الرجال
دعني أحزر بماذا ستدافع عن موقفك ؟؟ انه الهروب الوحيد من الواقع في بلد كهذا .. دعني اخبرك ان البلد برئ ولكن شعبه هو المذنب قبل حكومته نعم شعبه.. فبعيدا عن موضوعنا سأخبرك أن الشعب من يختار بمنح صوته للسارق البارع الذي يسرق حقه وينهب أمواله ويسير الدولة كيفما يشاء وبعد دلك يشتكي من سوء المعيشة في هدا البلد ثم تراه يحرق الأموال التي يجنيها او يكسبها بين اصبعيه
بالله عليك او هدا شعب عاقل ..
ازدواج في الشخصية ارحم من ان يكون يعاني من انفصام في الشخصية ..
او انك ستقول ان لا احد يفهمنا ..او ذلك السم يفهمك ..او تفهم نفسك حتى يفهمك غيرك ...
او انك ستقول أنكم تجهلون ظروفي وهده هي الحجة الشائعة أي ظروف ...
رسبت في الدراسة فكثر كلام والديك وتوبيخهم لك فضايقك دلك فلجأت للتدخين ممتاز ... هم يريدون مصلحتك وأنت تمردت على مستقبلك .. بتصرفك هدا نكرت الجميل ..
او توفي احد والديك أو اعز أقاربك فحزنا عليهم وقهرا على فراقهم بدأت تدخن او هكذا نعبر عن حبنا لمن فقدناهم ام كان يجدر بنا ان نقوم بما يجعلهم يفتخرون بنا لو كانوا بيننا اعذرني ولكن بفعلك هدا خنتهم ولم تكن لهم وفيا ..
ام انك سعيت للحصول على شيء فلم تفلح فهروبا من واقعك المر لجأت الى سم أمر
اما تعلم ان هناك شيء يسمى كرامة عزة نفس , اما كان عليك ان تفكر جيدا فربما لا تحتاج لدلك الشيء اونه ليس من نصيبك او لعلك لم تبدل المجهود الكافي لتناله ..معذرة فبفعلك هدا تسمى فاشلا.
أم ان لك ظرفا أخر ستحتج به لا أظن أن هناك سبب واحد يجعلك تدخن إلا واحدا هو قلة نضجك وقلة النضج بدورها تعني شيئا واحدا انك مازلت ذكرا ولم تلتحق بصنف الرجال بعد .
هناك شيء أخر بعد قراءتك كل هدا ستقول مند مدة وأنا أريد الإقلاع عن التدخين ولكن لم استطع وأزيد من 50 %من المدخنين يقولون مثل هذا.
دعني اهمس لك همسة ربما تضايقت منها ولكن عذرا فقول الحق دائما مر ..
بما انك لم تستطع أي انك لست قوي ذلك ان لم نقل فاشل والفشل والضعف ليسا من شيم الرجال بحديثنا عن القوة اغلبهم يسخر من الفتيات لأنهن الأكثر بكاء او ربما بعضهن تبكي لأبسط الأسباب لنفرض أن الفتاة تبكي كأقصى حد 3 مرات في اليوم
ولنفرض انك تدخن 5 سجائر في اليوم
تبكي الفتاة عندما تكون في حالة ضعف واحيانا تبكي لانها ترى ان البكاء مريح لها حتى وان كان الامر لا يستحق البكاء والمدخن يدخن عندما يكون في حالة غير جيدة ثم يرى ان الامر مريح له فيدخن حتى وان كان في حالة جيدة
ربما امر التدخين والبكاء متشابه الى حد ما ولكنه مختلف تماما .
فالمراة تبكي دموعا وعلميا البكاء مفيد للانسان خاصة المراة فعندما تبكي تفرغ تلك الشحن السلبية فتصبح اكثر قوة بعدما كانت في حالة ضعف وتستطيع ان تكمل مهامها .
عكس المدخن يبكي سجائرا وطبعا هدا مضر فيزيده من الضعف ضعفا رغم انه يظن العكس فكلما دخن أدمن على التدخين وهدا ضعف .
أي كنتيجة لما قلته المرأة بعد البكاء تصبح اكثر قوة والمدخن بعد التدخين يصبح اكثر ضعف .
اضافة الى عدد مرات بكاء المراة كما افترضنا 3 مرات وتدخين الرجل 5 مرات
وبدلك نتوصل الى نتيجة واحدة ان الرجل يبكي اكثر من المرأة أي ان المرأة اقوي من الرجل .
نتيجة خطيرة ولكنها صائبة .
ربما قد تكون تحس بالراحة عندما تدخن ولكن دلك الاحساس يفرضه عليك عقلك الباطن لا غير كما فرض عليك عدم قدرتك على الاقلاع عن التدخين .
وان كان لك حجج واسباب تقنع بالتدخين فنحن في الاستماع لربما انضممنا الى قافلة المدخنين السعداء مثلكم ...
هدا ليس استهزاء بكم ولا سخرية على حالتكم لا ابدا بل هي نصيحة من أخت تريد لأخيها الخير .
كما ان التدخين ليس له علاقة بالاخلاق ولكن له علاقة بالعقل والمؤثرات وبصورة اوضح اغلب المدخنين وان لم نقل كلهم ضعيفي الشخصية ربما أأيد أي شخص يقول الظروف جعلتني ادخن ولكن دعني اقص عليك مختصر لاحد القصص التي وجدتها في احد الكتب يقول الكاتب كان هناك اب سيء الخلق دائم السهرات والمشاكل مع عائلته وكان له ابنان بعد ان كبرا وكان والدهما قد دخل السجن عدة مرات زارهما احد الرجال فدهب للاول وقد كان في السجن فلما ساله عن سبب دخوله للسجن وسوء حاله قال له مادا ينتظر المجتمع من شخص عاش في ظروف القهر والظلم مع اب يقضي اياما في السجن اكثر من ايامه مع عائلته طبعا سيكون ابنه مثله.
اما الثاني فقد كان يعمل طبيب فلما ساله عن حاله وكيف نجح وصار في هدا المنصب اجابه بان الظروف التي عاشها من الظلم والقهر هي التي صنعت منه رجلا ناجحا فمادا كان يتنظر المجتمع من فتى مثله عاش مع اب غير مهتم, طبعا كان عليه الكفاح والنضال للخروج من دلك الوضع وجعل الظروف دافعا للنجاح .
ارايت الفرق كلاهما عاش نفس الظروف ولكن كل واحد منهما كيف تعامل معها واحد جعلها دافعا للنجاح والاخر مانعا له وسايرها وعايشها الا ان اخاه حاربها وخرج منتصرا منها .أي ان الظروف لا دخل لها نحن من نختار وجهتنا اما للاعالي واما للهاوية فاي وجهة ستختار الان؟؟؟؟..
فلم يكن التدخين ولن يكون يوما من سيمات الرجال.
ولن تنحصر رجولة في صفة واحدة فبدلك نكون ظالمين ادا نظرنا للنقطة السوداء ونسينا البياض المحيط بها إلا ان النضج اساس الرجولة والنضج يتنافى مع التدخين .
هدانا الله وإياكم .
في امل ان نراكم منضمين الى قافلة الرجال الناضجين المقلعين عن التدخين .
https://c.top4top.net/m_858ne1tl1.mp3
بالله عليك او هدا شعب عاقل ..
ازدواج في الشخصية ارحم من ان يكون يعاني من انفصام في الشخصية ..
او انك ستقول ان لا احد يفهمنا ..او ذلك السم يفهمك ..او تفهم نفسك حتى يفهمك غيرك ...
او انك ستقول أنكم تجهلون ظروفي وهده هي الحجة الشائعة أي ظروف ...
رسبت في الدراسة فكثر كلام والديك وتوبيخهم لك فضايقك دلك فلجأت للتدخين ممتاز ... هم يريدون مصلحتك وأنت تمردت على مستقبلك .. بتصرفك هدا نكرت الجميل ..
او توفي احد والديك أو اعز أقاربك فحزنا عليهم وقهرا على فراقهم بدأت تدخن او هكذا نعبر عن حبنا لمن فقدناهم ام كان يجدر بنا ان نقوم بما يجعلهم يفتخرون بنا لو كانوا بيننا اعذرني ولكن بفعلك هدا خنتهم ولم تكن لهم وفيا ..
ام انك سعيت للحصول على شيء فلم تفلح فهروبا من واقعك المر لجأت الى سم أمر
اما تعلم ان هناك شيء يسمى كرامة عزة نفس , اما كان عليك ان تفكر جيدا فربما لا تحتاج لدلك الشيء اونه ليس من نصيبك او لعلك لم تبدل المجهود الكافي لتناله ..معذرة فبفعلك هدا تسمى فاشلا.
أم ان لك ظرفا أخر ستحتج به لا أظن أن هناك سبب واحد يجعلك تدخن إلا واحدا هو قلة نضجك وقلة النضج بدورها تعني شيئا واحدا انك مازلت ذكرا ولم تلتحق بصنف الرجال بعد .
هناك شيء أخر بعد قراءتك كل هدا ستقول مند مدة وأنا أريد الإقلاع عن التدخين ولكن لم استطع وأزيد من 50 %من المدخنين يقولون مثل هذا.
دعني اهمس لك همسة ربما تضايقت منها ولكن عذرا فقول الحق دائما مر ..
بما انك لم تستطع أي انك لست قوي ذلك ان لم نقل فاشل والفشل والضعف ليسا من شيم الرجال بحديثنا عن القوة اغلبهم يسخر من الفتيات لأنهن الأكثر بكاء او ربما بعضهن تبكي لأبسط الأسباب لنفرض أن الفتاة تبكي كأقصى حد 3 مرات في اليوم
ولنفرض انك تدخن 5 سجائر في اليوم
تبكي الفتاة عندما تكون في حالة ضعف واحيانا تبكي لانها ترى ان البكاء مريح لها حتى وان كان الامر لا يستحق البكاء والمدخن يدخن عندما يكون في حالة غير جيدة ثم يرى ان الامر مريح له فيدخن حتى وان كان في حالة جيدة
ربما امر التدخين والبكاء متشابه الى حد ما ولكنه مختلف تماما .
فالمراة تبكي دموعا وعلميا البكاء مفيد للانسان خاصة المراة فعندما تبكي تفرغ تلك الشحن السلبية فتصبح اكثر قوة بعدما كانت في حالة ضعف وتستطيع ان تكمل مهامها .
عكس المدخن يبكي سجائرا وطبعا هدا مضر فيزيده من الضعف ضعفا رغم انه يظن العكس فكلما دخن أدمن على التدخين وهدا ضعف .
أي كنتيجة لما قلته المرأة بعد البكاء تصبح اكثر قوة والمدخن بعد التدخين يصبح اكثر ضعف .
اضافة الى عدد مرات بكاء المراة كما افترضنا 3 مرات وتدخين الرجل 5 مرات
وبدلك نتوصل الى نتيجة واحدة ان الرجل يبكي اكثر من المرأة أي ان المرأة اقوي من الرجل .
نتيجة خطيرة ولكنها صائبة .
ربما قد تكون تحس بالراحة عندما تدخن ولكن دلك الاحساس يفرضه عليك عقلك الباطن لا غير كما فرض عليك عدم قدرتك على الاقلاع عن التدخين .
وان كان لك حجج واسباب تقنع بالتدخين فنحن في الاستماع لربما انضممنا الى قافلة المدخنين السعداء مثلكم ...
هدا ليس استهزاء بكم ولا سخرية على حالتكم لا ابدا بل هي نصيحة من أخت تريد لأخيها الخير .
كما ان التدخين ليس له علاقة بالاخلاق ولكن له علاقة بالعقل والمؤثرات وبصورة اوضح اغلب المدخنين وان لم نقل كلهم ضعيفي الشخصية ربما أأيد أي شخص يقول الظروف جعلتني ادخن ولكن دعني اقص عليك مختصر لاحد القصص التي وجدتها في احد الكتب يقول الكاتب كان هناك اب سيء الخلق دائم السهرات والمشاكل مع عائلته وكان له ابنان بعد ان كبرا وكان والدهما قد دخل السجن عدة مرات زارهما احد الرجال فدهب للاول وقد كان في السجن فلما ساله عن سبب دخوله للسجن وسوء حاله قال له مادا ينتظر المجتمع من شخص عاش في ظروف القهر والظلم مع اب يقضي اياما في السجن اكثر من ايامه مع عائلته طبعا سيكون ابنه مثله.
اما الثاني فقد كان يعمل طبيب فلما ساله عن حاله وكيف نجح وصار في هدا المنصب اجابه بان الظروف التي عاشها من الظلم والقهر هي التي صنعت منه رجلا ناجحا فمادا كان يتنظر المجتمع من فتى مثله عاش مع اب غير مهتم, طبعا كان عليه الكفاح والنضال للخروج من دلك الوضع وجعل الظروف دافعا للنجاح .
ارايت الفرق كلاهما عاش نفس الظروف ولكن كل واحد منهما كيف تعامل معها واحد جعلها دافعا للنجاح والاخر مانعا له وسايرها وعايشها الا ان اخاه حاربها وخرج منتصرا منها .أي ان الظروف لا دخل لها نحن من نختار وجهتنا اما للاعالي واما للهاوية فاي وجهة ستختار الان؟؟؟؟..
فلم يكن التدخين ولن يكون يوما من سيمات الرجال.
ولن تنحصر رجولة في صفة واحدة فبدلك نكون ظالمين ادا نظرنا للنقطة السوداء ونسينا البياض المحيط بها إلا ان النضج اساس الرجولة والنضج يتنافى مع التدخين .
هدانا الله وإياكم .
في امل ان نراكم منضمين الى قافلة الرجال الناضجين المقلعين عن التدخين .
https://c.top4top.net/m_858ne1tl1.mp3