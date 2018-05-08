كن رجلا ولا تكن ذكر .*رسائل من القلب♥ الى القلب ♥



السلام عليكم

هذا اول موضوع في السلسة

كما قد ذكرت الترتيب غير مهم

الموضوع ليس قصفا للرجال وانما نصيحة .





كن رجلا ولا تكن ذكر



هذ ا ما قالوا :

​

ليس كل من يطلق عليهم رجال هم رجال ....فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة . ​

أن تولد ذكرا هدا قدرك ... وان تكون رجلا هدا من صنع يديك . ​

الرجولة ليست اسم مذكر ...ولكنها فعل يذكر. ​

كل النساء قد تلد ذكورا ...والمواقف وحدها تلد الرجال. ​

وهذا ما سنقول :



الرجولة لا تنحصر في شيء واحد فالرجولة كشجرة لها عدة أغصان أو كباقة تحتوي على عدة زهور



وما سنذكره هو الزهرة الأولى وأساسها هو النضج وأول نتيجة لنقص النضج لدى الشباب هو التدخين بدون إن نذكر المخدرات ومشتقاتها فلا أظن أن من يتعاطى المخدرات سيكون في وعيه حتى يفهم ما هو مكتوب ..



فبداية كن رجلا يتقبل النقد البناء فبين الكبرياء وبين تقبل النقد البناء يجب ان يغفو احدهما حتى يستيقظ الأخر .



كن رجلا إذا نادوه إلى الفواحش رفض واعترض ولم يأبه إذا نعتو رفضه بالخوف أو بالخجل فهم أصلا لا يفرقون بين الحياء والخجل ولا بين الخوف والشجاعة .



فان قالوا إن لم تفعل هدا لست رجلا فنفدت ماطلوه فحينها فقط تجردت من الرجولة لأنك انسقت وراء ما يريده غيرك لا بما هو صائب .. مهما قالوا لا تأبه فإما ان ترد بما يسكت عقولهم حتى وان رفضت ألسنتهم الاعتراف اوان تصمت وتنصرف وتكون قد انتصرت بعدم الرد على تفاهاتهم .



هذه الخطوة الثانية أي مادا تفعل ان كنت في موقف كهذا لكن ماذا لو كنت أنت من صنف الأشخاص الغافلين حتى لا نقول سيئين الذين نتحدث عنهم فبغض النظر عن كل الأفعال سنتحدث عن التدخين أي الخطوة الاولى .



لو طرحت عليك سؤال لمادا تدخن ؟؟؟ بماذا ستجيب ؟؟ هل ستقول لي هموم وأحزان رغم مرور الزمن لم استطع نسيانها ام لي مشاكل لم اجد لها حلولا ..لك هموم فهربت منها ولك مشاكل فعوض إيجاد حلول لها لجأت إلى التدخين هذا أول دليل على انك لا تتحمل المسؤولية وعوض المواجهة تهرب من التحدي ..اعذرني ولكن هدا ليس من شيم الرجال



ام انك ستقول لم أجد لمن اشكي حالي ... تركت الخالق الرحيم بعباده وتركت الحكماء من العباد ولجأت للجماد ..



او هدا تصرف العقلاء , او هدا فعل الرجال اذا ضاق بهم الحال شكو حالهم لسيجارة ...

​

لن أقول ان التدخين مضر بالصحة فحتى الطفل الصغير يعي ذلك فقد درس انه موت بطئ . ​

فكيف لا وقد كتب ذلك على علبة السيجارة .وكأن صانعها يتحدى المتعاطي لها ويقول رغم أنني أنهاك و أحذرك إلا انك تشتريها ولو كلفك ذلك العمل ليل نهار وينتصر عليك ويفتخر بذلك ويجني وراءك أموال ويفرح بذلك ويدخلك في متاهة الموت البطء ويتفرج على حالك.. يالك من مسكين ..

​

لن اقول ان التدخين تبذير للأموال ,لان أول السلع التي ارتفع سعرها في وضع التقشف الذي نحن فيه هي السيجارة لان الدولة تعلم جيدا أن الشعب سيشتريها متمردا على جيبه . ​

يشتكي من ارتفاع الخضر والمواد الغدائية ولكن ولا احد اشتكى من ارتفاع السيجارة لأنه مقبل عليها وهو مغمض العينين متمرد على عقله .

​

لن أقول ان التدخين محرم شرعا , فحتى المشرك يعلم دلك . ​

عندما كنا صغارا علمونا اننا ادا فعلنا أي شيء جيد نخبر والدينا بدلك لانهم حتما سيفرحون بدلك ويفخرون بنا خاصة الام ستخبر كل الجيران والاهل



ولكن هل يا ترى عندما بدأت تدخن أخبرت أمك ..طبعا لا



او فرحت أمك عندما علمت ...طبعا لا .. ا رأيت يعني انه فعل غير جيد لا يفتخر به على العكس يشمئز منه



او ربما لم تعلم بعد فكيف سيكون سيكون رد فعلها ؟؟



بينما وانت بين اصدقائك تفتخر لأنك تدخن وتتنافسون عن من يدخن اكبر عدد من السجائر ...او ليس هدا تناقض اشك انك تعاني من ازدواج الشخصية ..



طيب ربما كلامي لم يعجبك معك حق ربما لانه كان يجب ان يبنى على نقاش ..



ادا قمت بتلخيص ما توصلت اليه سيكون كالتالي :

​

صحيا : مضر بالصحة ​

إسلاميا : محرم شرعا ​

اقتصاديا : تبذير للأموال ​

اجتماعيا : ليس من أفعال الرجال ​