برنامجي في رمضَان {لؤلؤة قسنطينة}

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساء الورد لمن طلّتهن أجمل من الورد ،مساء السعادة لمن بتواجدهن يبتهج القلب

مساء كلّ ماهو جميل لكن أخواتي الكريمات

أعرض عليكن اليوم مشاركتي المتواضعة في مسابقة برنامجي في رمضان لأشارككن من خلالها برنامجي البسيط

ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال

نبدأ على بركة الله، واعتذر منكن لأن الموضوع سيكون طويلا

أولا قبل دخول شهر رمضان المبارك عليّ أن أحددّ أهدافي فيه وما سأقوم به وما أريد الوصول إليه حتى يكون الطريق

أمامي واضحًا، كختم القرآن والصلاة والطبخ وغيرها من الأمور فابدأ بترتيب ذلك أولا ثم أضع برنامجا يوميا

مثالا على ذلك

قراءة القرآن وختمه

عليّ أن أحدّد كم ختمة أريد أن أختم في هذا الشهر الفضيل وأن تكون على الأقل ختمة واحدة وإليكن هذا الجدول الذي أتبعه

بحيث إذا أردت الوصول لهدفي في ختم القرآن فعليّ على الأقل أن أقرأ في اليوم 20 صفحة من القرآن الكريم ويمكن توزيعها

إما بالتساوي على عدد الصلوات أو القراءة بشكل عشوائي

قيام الليل

عادة ما اختار ساعتين أو ساعة ونصف قبل صلاة الفجر واقوم بتقسيمها على 4 أجزاء

الجزء الأول

أصلي فيه ركعتين على الاقل إلى 13 ركعة على الأكثر

الجزء الثاني

أخصصه للدعاء بعد الصلاة بحيث استغل كل ذلك الوقت في الدعاء

الجزء الثالث

لقراءة ما تيسر من القرآن

الجزء الرابع

لذكر الله والاستغفار إلى حين آذان الفجر

أحيانا أواصل قراءة القرآن والاستغفار حتى بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس فأصلي ركعتين لله ثم أنام

لكن لا أقوم بذلك يوميا حتى لا أجهد نفسي وتصبح عباداتي بدون معنى

حفظ سورة من القرآن

أختار دائما كل عام من رمضان سورة من سور القرآن الكريم يكون عدد آياتها متوسط كسورة الكهف أو مريم أو يوسف

وغيرها من السور، وأقوم بتقسيم آياتها على عدد أيام شهر رمضان وبالتالي أحفظ كل يوم الآيات المطلوبة مني مع مراجعة

ما سبقها من آيات حتى أتم الحفظ في آخر الشهر

هذه أهم الأمور التي يجب علي تحديدها، الآن سأخبركم عن برنامجي اليومي

أستيقظ في أغلب الأحيان على التاسعة صباحا، أقوم ببعض الأعمال المنزلية وإن كان هنالك ما علي تجهيزه في المطبخ فأقوم به

ثم أدخل للمة الغالية أو إلى بقية مواقع التواصل الاجتماعي لأفيد وأستفيد إلى أن يحين الظهر

أحيانا أتوضأ وأقرأ القرآن منتظرة الظهر وأحيانا أقرأ القرآن بعد الصلاة طبعا مع اتباع طريقة الختم التي سبق وذكرتها

أعود بعدها لتصفح اللمة لبعض الوقت ثم أضع الطعام على نار هادئة من أجل الإفطار وأعود لتصفح اللمة

بعد العصر أتبع نفس طريقة صلاة الظهر من حيث قراءة القرآن، ثم أتجه للمطبخ بشكل نهائي لإعداد ما تبقى من الفطور

قبل الإفطار بنصف ساعة أجهز طاولة الإفطار بمساعدة من أختي ثم أتوضأ وأنتظر الآذان، بعد الآذان مباشرة

(نفرقو الصيام بحبة تمر وكاس حليب وإلا كاس حليب وحبة حلوى أو زلابية أو بكأس ماء) ثم أذهب للصلاة وأعود لتناول إفطاري،

بعد إفطاري مباشرة أغسل الأواني كلها وأنظف المطبخ ثم أجلس لمشاهدة بعض البرامج مع عائلتي إلى غاية صلاة العشاء

فأصلي وأقرأ ما تيسر من القرآن ثم أعود لتصفح اللمة إلى غاية منتصف الليل تقريبا عندها إما أن أنام وأستيقظ قبل الفجر بساعتين

لأتبع البرنامج الذي ذكرته سابقا أو أبقى مستيقظة طول الليل أقرأ القرآن وأحفظ الجزء المخصص لذلك اليوم فيما يخص السورة

التي حددتها سابقا للحفظ، (بالنسبة للحفظ غالبا ما أحفظ إما قبل الفجر أو قبل العصر مع مراجعة الآيات السابقة) ثم أصلي الفجر

وإما أذهب لأنام وإما أواصل قراءة القرآن إلى غاية شروق الشمس كما ذكرت سابقا وهكذا ينتهي يومي



عزيزاتي بعيدًا عن التخطيط اليومي هنالك أمور أو نصائح جزء كبير منها أتبعه في هذا الشهر الفضيل والجزء الآخر سأسعى لتطبيقها

إن شاء الله وهي كما يلي

كثرة الاستغفار والذكر، حسن المعاملة مع الغير بالأخص مع الوالدين، صلة الرحم، الصدقة ولو بحبة تمر، دعاء الإفطار،

إطعام حيوان ولو بوضع فتات الخبز على النوافذ، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، الحرص على آداء الصلوات في أوقاتها،

كثرة الدعاء، احتساب العمل والتعب في المطبخ لوجه الله وعدم التذمر منه، ولا ننسى أن نحمد الله عز وجل على نعمة الإفطار