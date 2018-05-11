استضافة مع ضيف لماوي في رمضان

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,321
الإعجابات
59,122
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#1


ستكون لنا كل 3 ايام

استضافة جديدة مع عضو


عضو ربما تعرفونه أو قد لاتعرفونه

عضو سمعتم عنه او لم تسمعوا عنه

ربما تصادفتم معه في موضوع ما وربما لم تتصادفوا


ولكنهم كانو ولا يزالون يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم
اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم
بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم

هو موضوع لبث روح المحبة والتقارب بين الأعضاء

في هذا الشهر الفضيل


انتظرونا مع أول عدد ان شاء الله







 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,321
الإعجابات
59,122
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
قال Oum Loukmane:
السلام عليكم
مشكوره على هذا الموضوع المفيد والهادف
الى الملتقى ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ان شاءالله خالة
اللهم بلغنا رمضان
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,502
الإعجابات
5,903
النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#5
سلااام
موضوع رائع شكرا
لوكان غير تعرضوني انا حاسة روحي سوبر ستار وناس كامل حابة تهدر معايا احم احم هههههه
بارك الله فيك موضوع قيم أختي
 
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