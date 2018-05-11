استضافة مع ضيف لماوي في رمضان

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 20 سبتمبر 2009
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- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
ستكون لنا كل 3 ايام
استضافة جديدة مع عضو
عضو ربما تعرفونه أو قد لاتعرفونه
عضو سمعتم عنه او لم تسمعوا عنه
ربما تصادفتم معه في موضوع ما وربما لم تتصادفوا
ولكنهم كانو ولا يزالون يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم
اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم
بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم
هو موضوع لبث روح المحبة والتقارب بين الأعضاء
في هذا الشهر الفضيل
انتظرونا مع أول عدد ان شاء الله