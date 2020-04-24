استضافة مع ضيف لماوي في رمضان

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 29 أوت 2013
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- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك علينا وعليكم جميعاً
نعود اليكم من جديد مع موضوعنا الشيق والذي نتعرف من خلاله على بعض نجوم لمتنا الجميلة
ستكون لنا كل 3 ايام
استضافة جديدة مع عضو
عضو ربما تعرفونه أو قد لاتعرفونه
عضو سمعتم عنه او لم تسمعوا عنه
ربما تصادفتم معه في موضوع ما وربما لم تتصادفوا
ولكنهم كانو ولا يزالو ن يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم
اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم
بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم
هو موضوع لبث روح المحبة والتقارب بين الأعضاء
في هذا الشهر الفضيل
انتظرونا مع أول عدد ان شاء الله
الفكرة الاصلية للاخت : @السلطانة
رمضان مبارك علينا وعليكم جميعاً
نعود اليكم من جديد مع موضوعنا الشيق والذي نتعرف من خلاله على بعض نجوم لمتنا الجميلة
ستكون لنا كل 3 ايام
استضافة جديدة مع عضو
عضو ربما تعرفونه أو قد لاتعرفونه
عضو سمعتم عنه او لم تسمعوا عنه
ربما تصادفتم معه في موضوع ما وربما لم تتصادفوا
ولكنهم كانو ولا يزالو ن يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم
اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم
بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم
هو موضوع لبث روح المحبة والتقارب بين الأعضاء
في هذا الشهر الفضيل
انتظرونا مع أول عدد ان شاء الله
الفكرة الاصلية للاخت : @السلطانة