استضافة مع ضيف لماوي في رمضان

ولكنهم كانو ولا يزالو ن يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم

اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم

بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم