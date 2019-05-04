استضافة مع ضيف لماوي في رمضان

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,965
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
105907
ستكون لنا كل 3 ايام

استضافة جديدة مع عضو


عضو ربما تعرفونه أو قد لاتعرفونه

عضو سمعتم عنه او لم تسمعوا عنه

ربما تصادفتم معه في موضوع ما وربما لم تتصادفوا


ولكنهم كانو ولا يزالو ن يساهمون في رقي وازدهار المنتدى باخلاقهم باحاسيسهم بكلماتهم باقلامهم
اليوم وفي هذا الشهر الكريم سنكرمهم ونظهرهم للعلن حتى يعرفهم الجميع ويعرفون كل شيء عنهم
بطرحنا اسئلة عليهم والاستفسار منهم عنهم

هو موضوع لبث روح المحبة والتقارب بين الأعضاء

في هذا الشهر الفضيل


انتظرونا مع أول عدد ان شاء الله
الفكرة الاصلية للاخت : السلطانة


 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,960
النقاط
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في انتضار الانطلاقة
الفكرة طيبة جدا ومثل السكانير الي يجوز هنا يخلص مع التحقيق
اتمنى التفاعل
دمتي بود

والدعوة عامة

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