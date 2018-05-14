حكم إدخال نية صيام الكفارة مع صيام رمضان

السؤال :

بعد هذا رسالة من المدينة المنورة باعثها مستمع يقول: المرسل صالح محمد ، يسأل ويقول: رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلا، فمثلاً يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك أو لا؟



الجواب :

لا لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين رجب وشعبان، شوال وذو القعدة ستين يوماً وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.



الشيخ ابن باز رحمه الله