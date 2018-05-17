💕رمضان💕 شهر الصوم والعبادة~ وليس شهر النوم والوسادة~

صفاءdz

صفاءdz

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#1
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حلى علينا شهر الرحمة والغفران
ونحن محظوظين لأن الله بلغنا شهر رمضان لنكفر عن ذنوبنا وسيئاتنا ونستغفر الله كثيرا ونكثر من الأعمال الصالحة وقراءة القرآن الكريم والمحافظة على الصلاة في وقتها
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ما يحز في نفسي أرى الناس نياما!!! طوال اليوم هناك من يستيقظ مع وقت العصر!!!!وهناك من يستيقظ قبل المغرب بدقائق!!! وكأن رمضان شهر النوم !!!
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اغتنمو الفرصة لا تعوض جميعنا نخطأ بدون إسثناء لكن خيرنا التوابون المستغفرون
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ترى بعض الناس نائمين في المساجد!!! وهذا شيء غريب جدا
المساجد ليست لنوم بل لصلاة وقراءة القرأن
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والأكثر غرابة تجد شبابا يستعملون هواتفهم في المسجد ويدردشون مع أصدقائهم على مواقع التواصل الإجتماعي وكأنهم في منازلهم لا حرمة لبيت الله ولا هم يحزنون
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أعيد اغتنمو هذا الشهر الفضيل والله فرصته لا تعوض ربما هذا الشهر سنصومه أما السنة القادمة
سنكون في عداد الموتى
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من بلغه الله رمضان أصدقوني القول أنه يحبه ويريده أن يغير نفسه
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لا تجعلو هذه الأيام تضيع من بيني أيديكم سارعو إلى مغفرة من ربكم
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نضمو أوقاتكم مثلا اخلدو لنوم على الساعة الواحدة أو الثانية صباحا ثم اسيقضو تسحرو اقرأو القرآن الكريم ثم صلو الفجر ونامو مجدادا واستيقظو مع 9 أو 10صباحا
ستنامون بعدل 8ساعات وهذا كاف لراحة الجسم
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في الأخير ربي يقبل منا ومنكم
ومبارك علينا وعليكم الشهر الفضيل

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