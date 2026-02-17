~|| لجنة الأهلة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 1447 هـ ||~

السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير ..

لجنة الأهلة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 1447 هـ في الجزائر

و لأننا مسلمون
و تعظيم شعائر الله فريضة

- لكل اللمّاوين الأفاضل و الزوار الكِرام -

رمضان مبـــــارك 🌙
و كلَّ عام و أنتم إلى الله أقرب ..
أعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليُمن و البركات
و جعلنا و إياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل
و من الذين جُبرت قلوبهم ، و أُجيبت دعواتهم ، و أعتقت رقابهم من النار
و كُتبت أسماؤهم من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ..


105829



🪻 اغتنموا شهركم الفضيل 🪻



[ هذا الموضوع خاص بالتّهاني
لكم الخط 🎤]

do.php


do.php
 
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
@أم أنيسة @زيــن @إعصار
@اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى
@هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب
@امحمد خوجة @رزان منال @أم الصبيان
@الحازم @هدوء المطر @الورد الأحمر
@عزيز1982 @خديجة ph @ليليا مرام
@مباركي أسامة @اريج عباس
@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92

الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:

@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
بُشْرَى العَوَالِمِ أَنْتَ يَا رَمَضَانُ
‏هَتَفَتْ بِكَ الأَرْجَاءُ وَالأَكْوَانُ
‏لَكَ فِي السَّمَاءِ كَوَاكِبٌ وَضَّاءَةٌ‏
وَلَكَ النُّفُوسُ المُؤْمِنَاتُ مَكَانُ‏
سَعِدَتْ بِلُقْيَاكَ الحَيَاةُ وَأَشْرَقَت‏
وَانْهَلَّ مِنْكَ جَمَالُهَا الفتّانُ
 
رمضان مبارك تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال إن شاء الله
 
الدول التي أعلنت رسميًا أن يوم غدٍ الأربعاء أول أيام رمضان:
السعودية
قطر
البحرين
الكويت
المغرب
اليمن
فلسطين
الإمارات
لبنان
▫️الدول التي أعلنت أن يوم الخميس أول أيام رمضان:
تركيا
مصر
سوريا
الأردن
سلطنة عُمان
إندونيسيا
سنغافورة
العراق
أستراليا
ماليزيا
بروناي
تايلاند
تونس
الجزائر
ليبيا
السودان
 
مُبارك علينا وعليكم الشّهر الفضيل أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والبركات وجعلنا وإياكم ممن عتقت رقابهم من النار .. كل عام وأنتم إلى الله أقرب 🌙💕
 
رمضان مبارك لجميع الاعضاء و لأهلهم اعاده الله علينا باليمن والبركات
 
مع حلول شهر رمضان المبارك
نسأل الله أن يجعله شهر رحمة و مغفرة
و أن يبارك لكم فيه أعمالكم
و يملأ قلوبكم بالسكينة
....
 
وعليكم السلام
مبارك عليكم الشهر الفضيل اللّهم أعنا على صيامه وقيامه يارب
 
مبارك علينا و عليكم قدوم الشهر الفضيل
ومرحبا بيه أيا كان الأربعاء او الخميس
رمضانكم مبارك
 
