السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير ..
لجنة الأهلة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 1447 هـ في الجزائر
و لأننا مسلمون
و تعظيم شعائر الله فريضة
- لكل اللمّاوين الأفاضل و الزوار الكِرام -
رمضان مبـــــارك
و كلَّ عام و أنتم إلى الله أقرب ..
أعاده الله علينا و عليكم بالخير و اليُمن و البركات
و جعلنا و إياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل
و من الذين جُبرت قلوبهم ، و أُجيبت دعواتهم ، و أعتقت رقابهم من النار
و كُتبت أسماؤهم من الذين لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ..
اغتنموا شهركم الفضيل
[ هذا الموضوع خاص بالتّهاني
لكم الخط ]