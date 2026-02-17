~|| لجنة الأهلة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 1447 هـ ||~

بُشْرَى العَوَالِمِ أَنْتَ يَا رَمَضَانُ

‏هَتَفَتْ بِكَ الأَرْجَاءُ وَالأَكْوَانُ

‏لَكَ فِي السَّمَاءِ كَوَاكِبٌ وَضَّاءَةٌ‏

وَلَكَ النُّفُوسُ المُؤْمِنَاتُ مَكَانُ‏

سَعِدَتْ بِلُقْيَاكَ الحَيَاةُ وَأَشْرَقَت‏

وَانْهَلَّ مِنْكَ جَمَالُهَا الفتّانُ ​