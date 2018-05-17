هل أنت مستعد للمنافسة في المسابقة الرمضانية الكبرى ؟

- تبدأ المسابقة مع أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل

- بعض المنافسات الخاصة والمراحل المتقدمة تتواصل بعد رمضان للراغبين

- بوسع المشاركين الدخول في المنافاسات كل بحسب محل إقامته

- تعقد المنافسات في أجواء روحانية خاصة، تغلق فيها أبواب النيران، وتفتح فيها أبواب الجنة، وتصفد فيها الشياطين