وحي القلم
:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهـلا بـكـل زوار و أعـضـاء الخيمة الرمضانية اللموية
هل أنت مستعد للمنافسة في المسابقة الرمضانية الكبرى ؟
جرّب واقترب !
شارك واربح : جوائز ثمينة، وهدايا قيّمة وفوريّة
أنتم على موعد مع أكثر المسابقات إثارة
ومتعة، وفائدة على الإطلاق
مسابقة لم يسبق لها مثيل...
جوائز عديدة ونفيسة
وأجواء مدهشة...
اليوم وقبل أن تبدأ الفضائيات والصحف والمجلات
والجهات المختلفة بمسابقاتها الرمضانية السنوية
سنخطف الأضواء
ونذهل العقول
ونقدم لكم المنافسة الأكبر!
والمسابقة الأهم
فهل أنتم مستعدون ؟
إليكم جمهورنا الكريم، شروط المسابقة
جوائزها، أسئلتها، ومواعيد تسليم هداياها..
فهيا معنا :
شروط التسجيل :
- يحق لكل مسلم بالغ عاقل أن يشارك في هذه المسابقة
- المسابقة عالمية، ويمكن لأي فرد الإشتراك بها دون فرق بين عرق ولون وجنس
- يحق للشخص الواحد الإشتراك في أكثر من منافسة في نفس الوقت
مزايا خاصة :
- جميع المشاركين الذين سيجيبون إجابات صحيحة كاملة أو جزئية سيحصلون على جوائز قيّمة بلا أي إستثناء
وبلا أية قرعة،ومهما كان عدد الفائزين
- الإشتراك مجاناً، ودون تحمل أية كلفة لرسائل نصية
- يحق للشخص الواحد الفوز بأكثر من جائزة إن إجتاز المراحل المخصصة لكل منافسة
- جوائز يومية وفورية ومتنوعة
زمان ومكان إنعقاد المسابقة :
- تبدأ المسابقة مع أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل
- بعض المنافسات الخاصة والمراحل المتقدمة تتواصل بعد رمضان للراغبين
- بوسع المشاركين الدخول في المنافاسات كل بحسب محل إقامته
- تعقد المنافسات في أجواء روحانية خاصة، تغلق فيها أبواب النيران، وتفتح فيها أبواب الجنة، وتصفد فيها الشياطين
مجالات التنافس :
المنافسة الأولى : من يربح الوسام
o طريقة الإشتراك : صيام النهار، وقيام الليل، والإكثار من الدعاء
o مواعيد التنافس : في كل لية من ليالي رمضان
o قيمة الجائزة : وسام تناله أبد الدهر عنوانه: العتق من النيران
o موعد التسليم : في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل
المنافسة الثانية : ضـاعف رصيـدك
o طريقة الإشتراك : القيام بأي عمل من الأعمال الصالحة
o مواعيد التنافس : طيلة أيام الشهر
o قيمة الجائزة : قيمة الفرض في رمضان كسبعين في غيره، والنافلة فيه، كالفريضة في غيره
o موعد التسليم : طيلة أيام الشهر
المنافسة الثالثة : الغفران :
o طريقة الإشتراك : صيام رمضان، وقيام لياليه إيمانا وإحتساباً
o مواعيد التنافس : طيلة أيام الشهر ولياليه
o قيمة الجائزة : مغفرة كل الذنوب الماضية ومحوها تماماً
o موعد التسليم : فور انتهاء الشهر
المنافسة الرابعة : الرّيـــان: ** جائزة ذهبية
o طريقة الإشتراك : كثرة الصيام
o مواعيد التنافس : صيام رمضان، وست من شوال
ومتابعة الصيام بين الأيام البيض والإثنين والخميس
وعرفة لغير الحجاج، وتاسوعاء وعاشوراء.
o قيمة الجائزة : باب خاص في الجنة لا يدخله إلا الصائمون
o موعد التسليم : يوم القيامة، وبعد اجتياز القنطرة
وقبيل الدخول إلى الجنة، جعلنا الله من أهلها..
المنافسة الخامسة : مــع الحبيــب المصطفى صلى الله عليه وسلم
o طريقة الإشتراك : القيام بعمرة
o مواعيد التنافس : طيلة الشهر الفضيل
o قيمة الجائزة : أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلّم
o موعد التسليم : فور انتهاء الشعائر على نحو ما شرع لنا الله وسن لنا نبيه صلى الله عليه وسلّم.
المنافسة السادسة : الفرحـة الكبـرى
o طريقة الاشتراك : حفظ الصيام والقيام من الرفث واللغو والرياء
o مواعيد التنافس : اتمام الشهر كاملاً إلا لصاحب عذر
o قيمة الجائزة : فرحة يوم العيد بتمام الصيام وطاعة الرحمن، وفرحة يوم القيامة بأجره العظيم
o موعد التسليم : فرحة الدنيا صبيحة عيد الفطر، وفرحة الآخرة يوم نلقى الله.
المنافسة السابعة : الجائزة الدهرية
o طريقة الإشتراك : صيام رمضان، وستة أيام من شوّال
o مواعيد التنافس : طيلة شهري رمضان وشوّال
o قيمة الجائزة : أجر صوم الدهر كله
o موعد التسليم : بعد انتهاء الست، وذلك كل عام
المنافسة الثامنة : الشفيعان
o طريقة الإشتراك : الصوم وقراءة القرآن
o مواعيد التنافس : أثناء الشهر الفضيل، وقبله وبعده للراغبين (بشرط إتمام الفريضة)
o قيمة الجائزة : يشفع لك القرآن والصيام يوم القيامة
o موعد التسليم : يوم الحساب، وفي أشد اللحظات حرجاً على المرء
التصفيات النهائية : للمتميزين فقط
o طريقة الإشتراك : إحياء العشر الأواخر بالذكر والدعاء والصلاة
o مواعيد التنافس : العشر الأواخر من شهر رمضان
o قيمة الجائزة : خير من ألف شهر من العبادة والتقرب إلى الله...
إصابة ليلة القدر، واستجابة دعواتك ومضاعفة حسناتك!
o موعد التسليم : في ليلة القدر
جائزة الجوائز
o طريقة الإشتراك : الصوم إيماناً واحتساباً وإخلاصا
o مواعيد التنافس : خلال الشهر الفضيل، وخارجه لمن يرغب
o قيمة الجائزة : مفاجأة!
o موعد التسليم : يخبؤها الله عزّ وجل لك يوم القيامة
فقد قال: "كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به"...
فكيف سيكون عطاء أكرم الأكرمين؟!
فهيا....!
هيا إخوتي وأخواتي...!
حيّ على الفلاح!
للتسجيل :
الرجاء إخلاص النية
وعقد العزم منذ اللحظة على أن يكون رمضانك هذا مختلفاً...
وادعو معي الآن:
اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه
واجعلنا فيه من عتقائك يا الله
وبلغّنا ليلة القدر وأعنا على قيامها
اللهم أعنا نتقرب إليك
وإذن لنا بالوقوف بين يديك
وافتح لنا في الدعاء
و تقبل منا إنك أنت السميع العليم
اللهم آمين...
والحمد لله رب العالمين