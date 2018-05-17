~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الأول -وحي القلم

هلا والف مرحبا بك اخي حليم، اتمنى ان تعجبك الاستضافة وان لا يكون في دلك ازعاج لك



- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!



عضو مثقف، مؤذب، نشيط، يحب فعل الخير، وله نشاطات واهتمامات كثيرة وفي نفس الوقت مفيذة ماشاء الله تبارك الدي بيده الملك

ودو اخلاق جميلة



- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!



اعتقد اطلقه على نفسه: نبض القلم



- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!



الكثير والكثير، تقريبا كلها



- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!



مناسب له تماما اسم عمسمى



- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!



جميلة



- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!



المناقشة بعقلانية



- عيب هذآ آلعضـو ؟!



ممل احيانا، ليس مجنونا هههههههههههه



- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!



وينو الشيبس حراق ديالي ؟؟؟



- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!



بارك الله فيك وجزاك كل خير لكل ماخطته يمناك واتمنى ان تواصل ان شاء الله



- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!



ممتاز



- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!



اممممم الكثير، اهمها العقلانية



- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!



لا يوجد، فيجب ان ارد بدعاء



- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!



الاسلامي، والكتابي



- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!



رائعة جدا وهدا اقل مايقال، هادفة ومميزة



- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!



هل ظلمتك او اغضبتك يوما عن قصد او عن غير قصد؟

ان كان اجل فاسفة وارجو المعذرة



- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!



اممممم، لا يوجد هههههههههه



اتمنى انهم يمرمدووووووووووووك هاهاهاهاهاهاهاه

تحياتي احتارمي وتقديري

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