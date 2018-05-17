~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الأول -وحي القلم-

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

أهلآ بـكمْ فـ العدد الأول مـن مـوضوعْ
~ من عيون الأعضآآءْ~


الـضيف الأولـى للـعدد الثاني
هو الأخ صاحب القلم الذهبي
ونجم اللمة

@وحي القلم

وحي القلم
:: نجم اللمة :: · من غليزان

نبذة عنك:

إنضم
23 فيفري 2014

المشاركات: 2,314

الإعجابات: 6,419

النقاط: 1,011

الوظيفة: أستاذ اللغة العربية

الحالة الإجتماعية: أعزب

العمر: 25 إلى 30 سنة

التوقيع

أبدع في مواضيعك وأحسِن في ردودك وقدم كل ما لديك ولا يغرك فهمك ولا يهينك جهلك ولا تنتظر شكر أحد بل أشكر الله على هذه النعمة ولله الحمد والشكر إن عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك بل مواضيعك المتميزة وأخلاقك الرفيعة وعدم ردنا على موضوعك ليس تجاهل منا أخيرا المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل...

الجوائز
  1. جائزة الألفية الثانية
    جائزة بأربعين نقطة مكافأة بلوغ ألفي مشاركة .

  2. جائزة عيد ميلادك
    جائزة بخمسمائة نقطة بمناسبة ذكرى عيد الميلاد .

  3. جائزة ألف إعجاب مُتلقى
    جائزة بعشرين نقطة مكافأة تلقي ألف إعجاب على المشاركة .

  4. جائزة خمسمائة إعجاب مُتلقى
    جائزة بثمانبة نقاط مكافأة تلقي خمسمائة إعجاب على المشاركة .

  5. جائزة مئتي إعجاب متلقى
    جائزة بأربعة نقاط مكافأة تلقي مائتي إعجاب على المشاركة .

  6. جائزة مائة إعجاب مُتلقى
    جائزة بنقطتين مكافأة تلقي مائة إعجاب على المشاركة .

  7. جائزة أول إعجاب مُتلقى
    جائزة بنقطة مكافأة أول إعجاب على المشاركة .

  8. جائزة الألفية الأولى
    جائزة بعشرين نقطة مكافأة بلوغ ألف مشاركة .

  9. جائزة الخمسمائة مشاركة
    جائزة بعشرة نقاط مكافأة بلوغ خمسمائة مشاركة .

  10. جائزة المائة مشاركة
    جائزة بأربع نقاط مكافأة بلوغ مائة مشاركة .

  11. جائزة أول مشاركة
    جائزة بنقطتين مكافأة المشاركة الأولى في المنتدى .



نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ

ننتـظر تـفآعـلكم :)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#2
لمن لم يعرف كيف يعطي رايه في العضو|ة اليك


آلآسئلـﮧ :


- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!


- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!


- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!


- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!


- عيب هذآ آلعضـو ؟!


- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!


- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!


- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!


- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!


- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!


- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!


- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!


- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!




همسـﮧ لـ آلجميـع


آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .


و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .





+


@وحي القلم

اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,285
الإعجابات
27,814
النقاط
351
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#3
الله الله، موضوع في القمة وخير من اخترتم من الاعضاء الكرام
اهلاً بكم اخينا الكريم
وبارك الله فيكِ أختي @missing heart على الإختيار

احجز مكاني
ساعود باذن الله
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#5
هلا والف مرحبا بك اخي حليم، اتمنى ان تعجبك الاستضافة وان لا يكون في دلك ازعاج لك

- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!

عضو مثقف، مؤذب، نشيط، يحب فعل الخير، وله نشاطات واهتمامات كثيرة وفي نفس الوقت مفيذة ماشاء الله تبارك الدي بيده الملك
ودو اخلاق جميلة

- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!

اعتقد اطلقه على نفسه: نبض القلم

- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!

الكثير والكثير، تقريبا كلها

- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!

مناسب له تماما اسم عمسمى

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!

جميلة

- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!

المناقشة بعقلانية

- عيب هذآ آلعضـو ؟!

ممل احيانا، ليس مجنونا هههههههههههه

- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!

وينو الشيبس حراق ديالي ؟؟؟

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!

بارك الله فيك وجزاك كل خير لكل ماخطته يمناك واتمنى ان تواصل ان شاء الله

- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!

ممتاز

- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!

اممممم الكثير، اهمها العقلانية

- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!

لا يوجد، فيجب ان ارد بدعاء

- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!

الاسلامي، والكتابي

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!

رائعة جدا وهدا اقل مايقال، هادفة ومميزة

- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!

هل ظلمتك او اغضبتك يوما عن قصد او عن غير قصد؟
ان كان اجل فاسفة وارجو المعذرة

- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!

اممممم، لا يوجد هههههههههه

اتمنى انهم يمرمدووووووووووووك هاهاهاهاهاهاهاه
تحياتي احتارمي وتقديري
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,357
الإعجابات
21,171
النقاط
751
الجنس
أنثى
#6
قال سكون الفجر:
الله الله، موضوع في القمة وخير من اخترتم من الاعضاء الكرام
اهلاً بكم اخينا الكريم
وبارك الله فيكِ أختي @missing heart على الإختيار

احجز مكاني
ساعود باذن الله
إضغط للتوسيع...
رمضانكم كريم، صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
انتم القمة بحد ذاتها غاليتي، اجل تماما ماشاء الله
وفيك بركة غاليتي
ان شاء الله، هلا والف مرحبا بك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
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