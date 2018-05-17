~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الأول -وحي القلم

missing heart
:: عضو بارز ::
- إنضم
- 27 جويلية 2013
- المشاركات
- 8,357
- الإعجابات
- 21,171
- النقاط
- 751
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
أهلآ بـكمْ فـ العدد الأول مـن مـوضوعْ
~ من عيون الأعضآآءْ~
الـضيف الأولـى للـعدد الثاني
هو الأخ صاحب القلم الذهبي
ونجم اللمة
@وحي القلم
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
أهلآ بـكمْ فـ العدد الأول مـن مـوضوعْ
~ من عيون الأعضآآءْ~
الـضيف الأولـى للـعدد الثاني
هو الأخ صاحب القلم الذهبي
ونجم اللمة
@وحي القلم
وحي القلم
:: نجم اللمة :: · من غليزان
نبذة عنك:
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات: 2,314
الإعجابات: 6,419
النقاط: 1,011
الوظيفة: أستاذ اللغة العربية
الحالة الإجتماعية: أعزب
العمر: 25 إلى 30 سنة
التوقيع
نبذة عنك:
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات: 2,314
الإعجابات: 6,419
النقاط: 1,011
الوظيفة: أستاذ اللغة العربية
الحالة الإجتماعية: أعزب
العمر: 25 إلى 30 سنة
التوقيع
أبدع في مواضيعك وأحسِن في ردودك وقدم كل ما لديك ولا يغرك فهمك ولا يهينك جهلك ولا تنتظر شكر أحد بل أشكر الله على هذه النعمة ولله الحمد والشكر إن عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك بل مواضيعك المتميزة وأخلاقك الرفيعة وعدم ردنا على موضوعك ليس تجاهل منا أخيرا المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل...
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جائزة بأربعين نقطة مكافأة بلوغ ألفي مشاركة .
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جائزة بأربعة نقاط مكافأة تلقي مائتي إعجاب على المشاركة .
- جائزة مائة إعجاب مُتلقى
جائزة بنقطتين مكافأة تلقي مائة إعجاب على المشاركة .
- جائزة أول إعجاب مُتلقى
جائزة بنقطة مكافأة أول إعجاب على المشاركة .
- جائزة الألفية الأولى
جائزة بعشرين نقطة مكافأة بلوغ ألف مشاركة .
- جائزة الخمسمائة مشاركة
جائزة بعشرة نقاط مكافأة بلوغ خمسمائة مشاركة .
- جائزة المائة مشاركة
جائزة بأربع نقاط مكافأة بلوغ مائة مشاركة .
- جائزة أول مشاركة
جائزة بنقطتين مكافأة المشاركة الأولى في المنتدى .
نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ
ننتـظر تـفآعـلكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته