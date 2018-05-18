~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الثاني -ام منير

- عَرِفْ هذآ آلعضـو

* خالتي أم منير إنسانة طيبة و خلوقة ما شاء الله عليها .





- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو

*خالتـــــــــــــي





- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو

* كل المواضيع و خصوصا ردودها على المواضيع



- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو

* لقب جميل و أصيل يعبر عن حبها لأبناءها

و خاصة إبنها " منير " حفضه و شفاه الله



- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ

* صورة جميلة





- ميزه تميز هذآ آلعضـو

* حنينة ياسر يااااااااااااااااسر





- عيب هذآ آلعضـو

* لا يوجد لديها عيوب بصدق



- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو

* لا تغيبي عنا لأننا نحبك كثيرا خالتي



- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ

* ربي يحفضك و يبارك فيك و يحفضلك ولادك و يخليك شمعة ضوايا في حياتهم .



- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول)

* جيدا جدا



- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو

* الطيبة و رحابة الصدر و التواجد اللطيف .



- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ

* كل مواضيعها تقريبا ... لأنني لا أرد كثيرا على المواضيع



- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!

* نشيطة ما شاء الله عليها .



- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو

* ردود راقية و تواجد مقبول جدا و مأثر .



- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو

* أمنية ترغبين بتحقيقها في القريب العاجل .





- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو

* أرجو منك ان لا تحرمينا من طلتك و تواجدك في هذا الصرح لان تواجدك

يبث في الاعضاء الطمئنينة و السعادة و أنا منهم " خالتي " . ​