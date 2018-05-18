~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الثاني -ام منير-

missing heart

missing heart

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,397
الإعجابات
21,251
النقاط
751
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاه يمنا وبركة
صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

أهلآ بـكمْ فـ العدد الأول مـن مـوضوعْ
~ من عيون الأعضآآءْ~


الـضيفة الثانية للـعدد الثالث
هي خالتي الكريمة صاحبة القلب الكبير
ومشرفة اللمة
@أم منيــــــر

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أم منيــــــر
طاقم المشرفات
:: مشرفة :: · من تلمسان...الجزائر

نبذة عنك :

إنضم
22 ديسمبر 2013​

المشاركات: 6,270

الإعجابات: 19,368

النقاط: 351


لإقامة: تلمسان...الجزائر

الوظيفة: ربة بيت

الحالة الإجتماعية: متزوجة

التوقيع

الجوائز
  1. جائزة الألفية الخامسة
    جائزة بمائة وستون نقطة مكافأة بلوغ خمسة آلاف مشاركة .
  2. جائزة الألفية الثالثة
    جائزة بثمانين نقطة مكافأة بلوغ ثلاثة آلاف مشاركة .

  3. جائزة الألفية الثانية
    جائزة بأربعين نقطة مكافأة بلوغ ألفي مشاركة .

  4. جائزة ألف إعجاب مُتلقى
    جائزة بعشرين نقطة مكافأة تلقي ألف إعجاب على المشاركة .

  5. جائزة خمسمائة إعجاب مُتلقى
    جائزة بثمانبة نقاط مكافأة تلقي خمسمائة إعجاب على المشاركة .

  6. جائزة مئتي إعجاب متلقى
    جائزة بأربعة نقاط مكافأة تلقي مائتي إعجاب على المشاركة .

  7. جائزة مائة إعجاب مُتلقى
    جائزة بنقطتين مكافأة تلقي مائة إعجاب على المشاركة .

  8. جائزة أول إعجاب مُتلقى
    جائزة بنقطة مكافأة أول إعجاب على المشاركة .

  9. جائزة الألفية الأولى
    جائزة بعشرين نقطة مكافأة بلوغ ألف مشاركة .

  10. جائزة الخمسمائة مشاركة
    جائزة بعشرة نقاط مكافأة بلوغ خمسمائة مشاركة .

  11. جائزة المائة مشاركة
    جائزة بأربع نقاط مكافأة بلوغ مائة مشاركة .

  12. جائزة أول مشاركة
    جائزة بنقطتين مكافأة المشاركة الأولى في المنتدى .

نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ

ننتـظر تـفآعـلكم :)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


 
missing heart

missing heart

::منشط المسابقة اليومية::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,397
الإعجابات
21,251
النقاط
751
الجنس
أنثى
#2
لمن لم يعرف كيف يعطي رايه في العضو|ة اليك


آلآسئلـﮧ :


- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!


- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!


- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!


- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!


- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!


- عيب هذآ آلعضـو ؟!


- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!


- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!


- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!


- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!


- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!


- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!


- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!


- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!


- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!



همسـﮧ لـ آلجميـع


آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .


و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .





+


@أم منيــــــر

اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,304
الإعجابات
1,050
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم و رحمة الله
صحا فطوركم
خالتي أم منير من أطيب و أرق الأعضاء
صراحة و بدون مجاملة من أحب الناس على قلبي ها هنا
أحترمها بشدة و أجمل شيء فيها أنها طيبة و " حنينة ياسر "
ربي يحميها و يحفضها إن شاء الله
- إختيار موفق أختي شيماء -
 
صدام بكل فخر

صدام بكل فخر

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#4
إنضم
3 أفريل 2016
المشاركات
1,304
الإعجابات
1,050
النقاط
871
الإقامة
غوانتنامو
الجنس
ذكر
#4
- عَرِفْ هذآ آلعضـو
* خالتي أم منير إنسانة طيبة و خلوقة ما شاء الله عليها .


- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو
*خالتـــــــــــــي


- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو
* كل المواضيع و خصوصا ردودها على المواضيع

- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو
* لقب جميل و أصيل يعبر عن حبها لأبناءها
و خاصة إبنها " منير " حفضه و شفاه الله

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ
* صورة جميلة


- ميزه تميز هذآ آلعضـو
* حنينة ياسر يااااااااااااااااسر


- عيب هذآ آلعضـو
* لا يوجد لديها عيوب بصدق

- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو
* لا تغيبي عنا لأننا نحبك كثيرا خالتي

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ
* ربي يحفضك و يبارك فيك و يحفضلك ولادك و يخليك شمعة ضوايا في حياتهم .

- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول)
* جيدا جدا

- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو
* الطيبة و رحابة الصدر و التواجد اللطيف .

- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ
* كل مواضيعها تقريبا ... لأنني لا أرد كثيرا على المواضيع

- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!
* نشيطة ما شاء الله عليها .

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو
* ردود راقية و تواجد مقبول جدا و مأثر .

- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو
* أمنية ترغبين بتحقيقها في القريب العاجل .


- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو
* أرجو منك ان لا تحرمينا من طلتك و تواجدك في هذا الصرح لان تواجدك
يبث في الاعضاء الطمئنينة و السعادة و أنا منهم " خالتي " .
 
missing heart

missing heart

::منشط المسابقة اليومية::
#5
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,397
الإعجابات
21,251
النقاط
751
الجنس
أنثى
#5
قال صدام بكل فخر:
السلام عليكم و رحمة الله
صحا فطوركم
خالتي أم منير من أطيب و أرق الأعضاء
صراحة و بدون مجاملة من أحب الناس على قلبي ها هنا
أحترمها بشدة و أجمل شيء فيها أنها طيبة و " حنينة ياسر "
ربي يحميها و يحفضها إن شاء الله
- إختيار موفق أختي شيماء -
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمك ويعافيك يارب
صحى فطوركم كدلك وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
اجل هي كدلك خالتي الغالية
اللهم اميييين يارب
ربي يحفظك ان شاء الله
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
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