~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الأول -sami44-

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,043
النقاط
1,656
الجنس
أنثى

أهلآ بـكمْ فـ العدد الأول مـن مـوضوعْ
~عضو في عيون الأعضآآءْ~


الـضيف الأولـى للـعدد الرابع
هو الأخ ناصر
الـعضو الـمتميز بالغازه

@sami44
نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ

لمن لم يعرف كيف يعطي رايه في العضو|ة اليك

آلآسئلـﮧ :

- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!

- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!

- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!

- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!

- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!

- عيب هذآ آلعضـو ؟!

- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!

- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!

- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!

- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!

- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!

- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!

- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!

همسـﮧ لـ آلجميـع
آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .
و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .

+
@sami44

اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل

ننتـظر تـفآعـلكم
صحا فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top