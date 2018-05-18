هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي؟

س: هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1451) بتاريخ 20 / 2 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 267).