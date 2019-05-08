~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الثاني -سكون الفجر -

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,133
النقاط
1,656
الجنس
أنثى


أهلآ بـكمْ فـ العدد الرابع مـن مـوضوعْ
~عضو في عيون الأعضآآءْ~

الـضيف الثاني للـعدد الرابع
هوي الاخت سكون
الـعضوة الـمتميزة بتصاميمها وصورها الخلابة

@سكون الفجر
نـتمنىَ لـكْ يـوماً سآراً هـنآآ

لمن لم يعرف كيف يعطي رايه في العضو|ة اليك

آلآسئلـﮧ :

- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!

- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!

- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!

- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!

- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!

- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!

- عيب هذآ آلعضـو ؟!

- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!

- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!

- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!

- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!

- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!

- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!

- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!

- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!

- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!

همسـﮧ لـ آلجميـع
آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .
و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .

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@سكون الفجر

اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل

ننتـظر تـفآعـلكم
صحا فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
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