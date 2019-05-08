~عضو في عيون الاعضآء~ الـضيف الثاني -سكون الفجر

الـضيف الثاني

للـعدد الرابع

هوي الاخت سكون

الـعضوة الـمتميزة بتصاميمها وصورها الخلابة

آلآسئلـﮧ :

- عَرِفْ هذآ آلعضـو ؟!



- لقب تطلقـﮧ على هذآ آلعضـو ؟!



- موآضيـع آعجبتڪ لـ هذآ آلعضـو ؟!



- مآ رأيڪ بـ لقب (user name ) هذآ آلعضـو ؟!



- مآ رأيڪ بـ صورتـﮧ آلرمزيـﮧ ؟!



- ميزه تميز هذآ آلعضـو ؟!



- عيب هذآ آلعضـو ؟!



- عتب تود قولـﮧ لـ هذآ آلعضـو ؟!



- كلمـﮧ تود قولهآ لـﮧ ؟!



- قيّم توآجده بـ آلمنتدى (ممتآز/جيدجدا"/جيد/مقبـول) ؟!



- مآذآ تعلمت من هذآ آلعضـو ؟!



- موضوع لـ هذآ آلعضـو قرآتـﮧ ولم تستطع آلرد سوى بـآلصمت! ولمآذآ ؟!



- في آي قسم من آقسـآم ترى توآجده ممتآز / جيد / ضعيـف ؟!



- مآ رآيڪ بـ ردود هذآ آلعضـو ؟!



- سؤآل تطرحـﮧ على آلعضـو ؟!



- طلب تطلبـﮧ من هذآ آلعضـو ؟!

همسـﮧ لـ آلجميـع



آلرجآء آلبعد عن إحرآج آلضيف . .

و آلأسلوب آلفضْ في إبدآء الرأي . . و آلبعد عن آلمجآملآت . .

اتمنى لك استضاافة خفيفة الظل



ننتـظر تـفآعـلكم

صحا فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته