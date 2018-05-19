شيز كيك من مطبخي

الورد الأحمر
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان كريم والله يتقبل من الجميع
.......
موضوعي من أجل مشاركة وصفة شيز كيك
نخليكم مع المكونات والصور
أولا المكونات:
للعجين:
- علبتين بسكويت بيمو
- مارغارين
للكريمة:
- خمس علب ياوورت طبيعي
- كاس سكر
- كاسين حليب مجفف (بودرة)
- علبتين جبنة طازجة (جبنة كريمية)
للتزيين:
حسب الذوق
أنا استخدمت معجون الفراولة
طريقة التحضير:
نرحي البسكوي حتى يصير بودرة ونضيفلو المارغارين الذايبة
بمقدا يخلي البسكوي المرحي يتماسك مع بعض إذا ضغطناه
(يعني بمجرد ما تحطيه في الايد وتضغطيه تلقايه تماسك)
بعدها نحطو بالقالب ونضغطو مليح وندخلو للبراد حتى يبرد
.....
نعملو لكريمة
نخلطو كل المكونات المذكورة فوق ونبدا أولا بالياوورت
الطبيعي نخفقو مع السكر وبعدها نضيفو البقية ونسكبو
الخليط كطبقة ثانية فوق البسكوي لي يكون برد في البراد
وبعدها ندخلو القالب للفرن لمدة بين عشر دقايق حتى ربع ساعة
لحين ما يتغير لون الكريمة بشكل طفيف أو بمعنى آخر تنشف
ونرجعو القالب للبراد حتى يبرد كيك مليييييح
.....
كلمسة أخيرة نضيفو تزيين للكيك وأنا اخترت نحط عليه معجون
الفراولة وكل وحدة وواش تحب تحط عليه يعني لها الاختيار
الكمية بعلبتين تجي كبيرة فعملت المتبقي في قالب ثاني
ونرجعو القالب للبراد تبرد الطبقة الأخيرة
....
قبل التقديم نخرجو الكيك قبل خمس دقايق ونفتحو المول
نقطعو الكيك وشهية طيبة 😊
رمضان كريم
صحة سحوركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان كريم والله يتقبل من الجميع
.......
موضوعي من أجل مشاركة وصفة شيز كيك
نخليكم مع المكونات والصور
أولا المكونات:
للعجين:
- علبتين بسكويت بيمو
- مارغارين
للكريمة:
- خمس علب ياوورت طبيعي
- كاس سكر
- كاسين حليب مجفف (بودرة)
- علبتين جبنة طازجة (جبنة كريمية)
للتزيين:
حسب الذوق
أنا استخدمت معجون الفراولة
طريقة التحضير:
نرحي البسكوي حتى يصير بودرة ونضيفلو المارغارين الذايبة
بمقدا يخلي البسكوي المرحي يتماسك مع بعض إذا ضغطناه
(يعني بمجرد ما تحطيه في الايد وتضغطيه تلقايه تماسك)
بعدها نحطو بالقالب ونضغطو مليح وندخلو للبراد حتى يبرد
.....
نعملو لكريمة
نخلطو كل المكونات المذكورة فوق ونبدا أولا بالياوورت
الطبيعي نخفقو مع السكر وبعدها نضيفو البقية ونسكبو
الخليط كطبقة ثانية فوق البسكوي لي يكون برد في البراد
وبعدها ندخلو القالب للفرن لمدة بين عشر دقايق حتى ربع ساعة
لحين ما يتغير لون الكريمة بشكل طفيف أو بمعنى آخر تنشف
ونرجعو القالب للبراد حتى يبرد كيك مليييييح
.....
كلمسة أخيرة نضيفو تزيين للكيك وأنا اخترت نحط عليه معجون
الفراولة وكل وحدة وواش تحب تحط عليه يعني لها الاختيار
الكمية بعلبتين تجي كبيرة فعملت المتبقي في قالب ثاني
ونرجعو القالب للبراد تبرد الطبقة الأخيرة
....
قبل التقديم نخرجو الكيك قبل خمس دقايق ونفتحو المول
نقطعو الكيك وشهية طيبة 😊
رمضان كريم
صحة سحوركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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