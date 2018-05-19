شيز كيك من مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرمضان كريم والله يتقبل من الجميع.......موضوعي من أجل مشاركة وصفة شيز كيكنخليكم مع المكونات والصورأولا المكونات:للعجين:- علبتين بسكويت بيمو- مارغارينللكريمة:- خمس علب ياوورت طبيعي- كاس سكر- كاسين حليب مجفف (بودرة)- علبتين جبنة طازجة (جبنة كريمية)للتزيين:حسب الذوقأنا استخدمت معجون الفراولةطريقة التحضير:نرحي البسكوي حتى يصير بودرة ونضيفلو المارغارين الذايبةبمقدا يخلي البسكوي المرحي يتماسك مع بعض إذا ضغطناه(يعني بمجرد ما تحطيه في الايد وتضغطيه تلقايه تماسك)بعدها نحطو بالقالب ونضغطو مليح وندخلو للبراد حتى يبرد.....نعملو لكريمةنخلطو كل المكونات المذكورة فوق ونبدا أولا بالياوورتالطبيعي نخفقو مع السكر وبعدها نضيفو البقية ونسكبوالخليط كطبقة ثانية فوق البسكوي لي يكون برد في البرادوبعدها ندخلو القالب للفرن لمدة بين عشر دقايق حتى ربع ساعةلحين ما يتغير لون الكريمة بشكل طفيف أو بمعنى آخر تنشفونرجعو القالب للبراد حتى يبرد كيك مليييييح.....كلمسة أخيرة نضيفو تزيين للكيك وأنا اخترت نحط عليه معجونالفراولة وكل وحدة وواش تحب تحط عليه يعني لها الاختيارالكمية بعلبتين تجي كبيرة فعملت المتبقي في قالب ثانيونرجعو القالب للبراد تبرد الطبقة الأخيرة....قبل التقديم نخرجو الكيك قبل خمس دقايق ونفتحو المولنقطعو الكيك وشهية طيبة 😊رمضان كريمصحة سحوركمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته​