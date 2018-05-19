مورينيو يلمح لضم ويليان من تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد، أجرى محادثات مع وكيل أعمال اللاعب الدولي البرازيلي، ويليان بورخيس دا سيلفا، جناح فريق تشيلسي.



وارتبط اللاعب البرازيلي بالانتقال لصفوف اليونايتد في الأشهر القليلة الماضية، حيث يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم لاعبه السابق في تشيلسي.



وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن مورينيو يريد ضم ويليان، على غرار ما فعله الصيف الماضي بالتعاقد مع اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش، من تشيلسي أيضًا.





ويملك ويليان عقدًا مع تشيلسي حتى عام 2020، ومع تقدمه في العمر فإن الأموال التي سيدفعها مانشستر يونايتد قد تقنع النادي اللندني بتركه يرحل مع جلب بديل أصغر سنًا.



وتحدث مورينيو مؤخرًا عن حبه للاعبين البرازيليين، في ظل ارتباط مانشستر يونايتد بأليكس ساندرو لاعب يوفنتوس، ولاعب وسط شاختار دونتسيك فريد.



وألمح إلى أنه سيسعى لضم لاعبين برازيليين لفريقه قائلا: "أعتقد أن فريقًا بلا لاعب برازيلي ليس فريقًا، ولكن أيضًا لا تستطيع أن تضم ثلاثة أو أربعة لاعبين برازيليين، لكن معهم يمكنك تكوين فريق رائع، أعتقد أن موهبتهم رائعة ولا يمكن قياس إبداع لاعبي السامبا".