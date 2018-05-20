مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 04

فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,674
الإعجابات
5,275
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#1






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال وحيد ويرد الأعضاء عليه والأسرع في الرد بإجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية


ثم نطرح سؤال آخر وهكذا ...


أي المسابقة قائمة على السرعة في الإجابة


المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر إلى قبل المغرب

في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو اليوم التالي

من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتفضل

كالعادة كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على:


+ 100 نقطة شرفية


ستنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00


بالتوفيق للجميع ونتمنى لكم أمسية سعيدة
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#11
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,674
الإعجابات
5,275
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
السؤال الأول :

ما أول هدية أهديت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؟
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#16
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,674
الإعجابات
5,275
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#16
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