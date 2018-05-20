مسابقة رمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 04













السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





رمضان كريم على الجميع



تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم



والحمد لله الذي بلغنا رمضان



وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها



تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال وحيد ويرد الأعضاء عليه والأسرع في الرد بإجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية





ثم نطرح سؤال آخر وهكذا ...





أي المسابقة قائمة على السرعة في الإجابة





المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب



في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو اليوم التالي



من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتفضل



كالعادة كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على: ​

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