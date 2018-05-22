المسابقة الرمضانية اليومية اربح 5 نقاط - اليوم 06

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,626
الإعجابات
19,160
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رمضان كريم على الجميع

تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الخامس من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها

تذكير بسير المسابقة:

نطرح سؤال وحيد ويرد الأعضاء عليه والأسرع في الرد بإجابة صحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية





ثم نطرح سؤال آخر وهكذا ...


أي المسابقة قائمة على السرعة في الإجابة


المدة الزمنية للمسابقة:

من بعد العصر إلى قبل المغرب

في النهاية نجمع نقاط كل عضو ويتم توزيعها في نفس اليوم أو اليوم التالي

من يريد تنشيط المسابقة ليوم الغد فليتفضل

كالعادة كل منشطي المسابقة يتحصلون في نهاية الشهر على:







+ 100 نقطة شرفية


تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00


بالتوفيق للجميع
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#3
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,626
الإعجابات
19,160
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#3
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
2,900
الإعجابات
5,511
النقاط
1,461
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#12
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,626
الإعجابات
19,160
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#12
رجاءا للحفاظ على جمالية الموضوع
يرجى عدم وضع الردود التالية :
السلام عليكم
مرحبا
مدد لنا الوقت
ازرب
يتصفح هذا الموضوع:
...الخ
:confused::confused::confused:

 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#20
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,626
الإعجابات
19,160
النقاط
351
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#20
السؤال الأول
لمن تعذر عليه مشاهدة الصورة
منظمة المؤتمر الاسلامي اين يقع مقرها ؟
أذكر المدينة
 
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