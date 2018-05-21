tarekmirangi
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 21 أوت 2016
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- 503
- الإقامة
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بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم
متوفر1000 دولار perfectmoney للبيع مقابل ccp فقط
1 دولار = 175دج ثابت .
الشاري يتحمل العمولة 0.5 % .......
أقل مبلغ للبيع 100 دولار و الأولوية لمن ياخد المبلغ كاملا مقابل 174000 دج.....
الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد بعد التحديث .
المصدر : أصدقاء .......
مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...
الاثبات في المرفقات .
السلام عليكم
متوفر1000 دولار perfectmoney للبيع مقابل ccp فقط
1 دولار = 175دج ثابت .
الشاري يتحمل العمولة 0.5 % .......
أقل مبلغ للبيع 100 دولار و الأولوية لمن ياخد المبلغ كاملا مقابل 174000 دج.....
الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد بعد التحديث .
المصدر : أصدقاء .......
مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...
الاثبات في المرفقات .
المرفقات
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