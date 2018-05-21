عرض بيع متوفر 1000 دولار perfectmoney

بيانات المعاملة المالية
البائع
tarekmirangi
المبلغ
1000 ( USD )
سعر البيع
175 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيرفكت موني - Perfect Money
tarekmirangi

tarekmirangi

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
21 أوت 2016
المشاركات
32
الإعجابات
6
النقاط
503
الإقامة
constantine
#1
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم

متوفر1000 دولار perfectmoney للبيع مقابل ccp فقط

1 دولار = 175دج ثابت .

الشاري يتحمل العمولة 0.5 % .......

أقل مبلغ للبيع 100 دولار و الأولوية لمن ياخد المبلغ كاملا مقابل 174000 دج.....

الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد بعد التحديث .

المصدر : أصدقاء .......

مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...

الاثبات في المرفقات .
 

المرفقات

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
87
الإعجابات
366
النقاط
9
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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