رمضان شهر {{الشباب والشابات }}

السلام عليكم اعزائي وزملائي في قناة اللمة الجزائر اقصدي منتدى اللمة الجزائرية

تعودنا في اشهر رمضان الماضية للسنوات السابقة انو قنواتنا العزيزة تستضيف مجموعة ثرية من الشاباب والشابات

الذين يمثلون الطبقة الراقية من الوعي الشبابي والقوة الشبابية التي تفخر بها الجزائر وتقابل بيهم الامة الاسلامية في شهر رمضان

من هؤلاء الشباب :

الشابة دليلة { دكتراه في التبراح ..ماجستار في الغناء ...ديبلوم عالمي في الرقص ..تموت على ربي سبحانو كيما تقول هيا ..خريجة اكبر كباريهات الجزائر بدرجة التقدير والامتياز }

الشابة وردة شارلامونتييه { بروفيسورة في التبراح الملحن ..دكتراه في السب والشتم ..ماجستار في علوم الخمر ومشتقاته }

نجيو للشباب :

الشاب ماميدو { بروفيسور في التخنث ...دكتراه في الغناء الماجن .... صاحب كتاب ( الشتم والسبان في فنون الرقص والغناء ) }

والكثير من الشباب والشابات الذين تركز عليهم قنواتنا الهادفة وتقوم بعرض سيرهم الذاتية تزامنا مع الشهر الفضيل شهر القرآن وشهر الانتصارات الاسلامية ..

وفي الاخير اقول للعلماء نتاع الجزائر ودكاترتها و مفتيها اذا لم تتحركو ضد هذه القنوات ولم تحركو ساكنا بفتاويكم التي اصبحت روتينية عند الشعب الجزائري فبئس العلم الذي تحملونه في صدوركم لانها وبكل بساطة

قنوات تسعى لنشر الرذيلة وهتك اعراض المسلمين والتجريح بقيم المسلمين في الجزائر وتبا لكل من يشاهد هذه القنوات في هذا الشهر الفضيل ...