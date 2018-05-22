بعد مرور ثالث يوم من رمضان اكتشفنا أننا كنا نستطيع

A

abou khaled

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#1
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16 جوان 2011
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#1
بعد مرور ثالث يوم من رمضان اكتشفنا أننا كنا نستطيع الصّوم ثلاث أيام من كل شهر خلال السّنة، وأنّ الصّوم ليس بهذه الصّعوبة التي كُنا نتصورها.
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* ظهر لنا جليًّا أنّنا كنا نستطيع صلاة 11 ركعة على أقل تقدير كل ليلة بقيام ليل لا يستغرق منا أكثر من ساعة، ولو كان قبل أن ننام .
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* اتضح لنا أنّ الختمة الشهريّة للقرآن ليست من المعجزات كما كان الشيطان يوهِمُنا بذلك.
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* وتعجبنا من أنفُسِنا حين نستيقظ للسّحور في رمضان وهو قبل الفجر، ونعجز عن القيام على الفجر في غير رمضان.
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اتضح لنا أن الفقير يحتاج مساعدتنا في كل وقت وأننا قادرون على الإنفاق .

???? كم من أهداف ومشاريع أهملناها في الحياة لإننا أقنعنا أنفُسِنا بأننا لا نستطيع ...!؟

???? رمضان دوره تدريبية لِنمتلِك درساً رئيسياً هو ( أننا نستطيع ) ....

*جدِدُوا حياتُكُم بِكلِمة إننا نستطيع
 
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