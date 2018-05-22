نفحة رمضانية

= بعد مرور خامس يوم من رمضان اكتشفنا أننا كنا نستطيع الصّوم كل إثنين وخميس خلال السّنة، وأنّ الصّوم ليس بهذه الصّعوبة التي كُنا نتصورها.
= ظهر لنا ج ليًّا أنّنا كنا نستطيع صلاة 11 ركعة على أقل تقدير كل ليلة بقيام ليل لا يستغرق منا أكثر من ساعة، ولو كان قبل أن ننام .
= اتضح لنا أنّ الختمة الشهريّة للقرآن ليست من المعجزات كما كان الشيطان يوهِمُنا بذلك.
= وتعجبنا من أنفُسِنا حين نستيقظ للسّحور في رمضان وهو قبل الفجر، ونعجز عن القيام على الفجر في غير رمضان.
اتضح لنا أن الفقير يحتاج مساعدتنا في كل وقت وأننا قادرون على الإنفاق .
كم من أهداف ومشاريع أهملناها في الحياة لإننا أقنعنا أنفُسِنا بأننا لا نستطيع ...!
رمضان دوره تدريبية لِنمتلِك درساً رئيسياً هو ( إننا نستطيع ) ....
*جدِدُوا حياتُكُم بِكلِمة إننا نستطيع*
منقول للأمانة.
= ظهر لنا ج ليًّا أنّنا كنا نستطيع صلاة 11 ركعة على أقل تقدير كل ليلة بقيام ليل لا يستغرق منا أكثر من ساعة، ولو كان قبل أن ننام .
= اتضح لنا أنّ الختمة الشهريّة للقرآن ليست من المعجزات كما كان الشيطان يوهِمُنا بذلك.
= وتعجبنا من أنفُسِنا حين نستيقظ للسّحور في رمضان وهو قبل الفجر، ونعجز عن القيام على الفجر في غير رمضان.
اتضح لنا أن الفقير يحتاج مساعدتنا في كل وقت وأننا قادرون على الإنفاق .
*جدِدُوا حياتُكُم بِكلِمة إننا نستطيع*
منقول للأمانة.