السلام عليكم اخوتي اخواتي

انا فتاه في العشرينات من العمر عاملة ككل الناس تفاجات بان زميل لي طلب يدي عن طريق زميلتي و منذ ذلك الحين و انا مترددة لا اعرف ماذا افعل الشاب خلوق و متادب و مصلي و بسيط حسب ما اراه لانني لا اتكلم معه كثيرا فبيننا علاقة عمل فقط . لكن ارى زميلاتي لا يحبذنه لمظهره فهو قصير نوعا ما و دائما ما يشتكين من انه غير مبالي في العمل فهذه حياة و لا اريد ان احكم على المظاهر او الماديات فما يجب ان افعل