مشكلتي مترددة ساعدوني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم اخوتي اخواتي
انا فتاه في العشرينات من العمر عاملة ككل الناس تفاجات بان زميل لي طلب يدي عن طريق زميلتي و منذ ذلك الحين و انا مترددة لا اعرف ماذا افعل الشاب خلوق و متادب و مصلي و بسيط حسب ما اراه لانني لا اتكلم معه كثيرا فبيننا علاقة عمل فقط . لكن ارى زميلاتي لا يحبذنه لمظهره فهو قصير نوعا ما و دائما ما يشتكين من انه غير مبالي في العمل فهذه حياة و لا اريد ان احكم على المظاهر او الماديات فما يجب ان افعل
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
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#2
وعليكم السلام ورحمةا لله وبركاته

تم الاعتماد

صلي صلاة الاستخارة اختي
وخمي مع روحك مليح وربي يقدرلك لي فيه الخير ان شاء الله
 
dahman kz

dahman kz

:: عضو فعّال ::
#3
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1 أكتوبر 2008
المشاركات
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الإقامة
الوادي
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ذكر
#3
الاخلاق و الدين هما اهم شي و جمال الرجل في العمل و الاخلاق و الدين
وشوفي نتي واش يساعدك او واش يريحك وفي لموضوع هذا بالذات ما يقدر يفرض عليك رايه حتى واحد
 
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