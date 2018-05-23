عرض بيع 540 دولار Payoneer مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
Salaheddin25
المبلغ
540 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
S

Salaheddin25

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
6 أفريل 2016
المشاركات
621
الإعجابات
86
النقاط
17
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 540 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 180 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت فلا تحرجونا رجاءً.،،،)

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 97200 دج


مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
اسم العضوية
اسم المنتدى

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
111
الإعجابات
448
النقاط
13
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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