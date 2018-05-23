عرض بيع متوفر 100 دولار بايير للبيع 175 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
tarekmirangi
المبلغ
100 ( USD )
سعر البيع
175 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايير - Payeer
tarekmirangi

tarekmirangi

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
21 أوت 2016
المشاركات
36
الإعجابات
6
النقاط
503
الإقامة
constantine
#1
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم

متوفر100 دولار payeer للبيع مقابل ccp فقط

1 دولار = 175دج ثابت .

الشاري يتحمل العمولة 0.95 % .......

المبلغ للبيع دفعة واحدة مقابل 17500 دج.....

الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد بعد التحديث .

المصدر : أصدقاء .......

مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...

الاثبات في المرفقات .
 

المرفقات

  • 1.jpg
    1.jpg
    188.4 KB المشاهدات: 2
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
111
الإعجابات
448
النقاط
13
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.