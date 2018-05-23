بسم الله الرحمان الرحيم



السلام عليكم



متوفر100 دولار payeer للبيع مقابل ccp فقط



1 دولار = 175دج ثابت .



الشاري يتحمل العمولة 0.95 % .......



المبلغ للبيع دفعة واحدة مقابل 17500 دج.....



الدفع يكون بعد وصول رسالة نصية و إن تعذر ذلك فالتحقق من موقع البريد بعد التحديث .



المصدر : أصدقاء .......



مدة الحجز هي 12 ساعة ثم يلغى الحجز ...



الاثبات في المرفقات .