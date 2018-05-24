سلسلة تحت ظلال حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة ...)

بسم الله

والحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء..

وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء...

وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء، فأهبطه إلى دار الابتلاء...

وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء...

وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء...

ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء...​

عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

( الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان ) رواه مسلم .



شرح المفردات:



بِضع: مقدار من العدد من ثلاثة إلى تسعة.



شُعْبة: الخصلة أو الجزء.



في هخذا الحديث الشريف أراد النبي - صلى الله عليه وسلم أن يجمل لنا تصوراً الإيمان

و نوه إلى أن الإيمان متعدد الأركان وأنه مشتمل على الأعمال الصالحة

القلبية

والفعلية

والقولية

فذكر أعلى مراتب الإيمان وهو التوحيد أي توحيد و إخلاص و إفراد العبودية لله وحده

وأدنى مراتبه من الأعمال الصالحة كإماطة الأذى عن الطريق

وذكر "الحياء" للدلالة على ما بينهما من أعمال صالحة و لأهمية ذكره وحده و أفرد بالذكر

كتلميح أنه درجة مهمة و خلق عظيم

و يبقى أن نعرف أن كل ال‘مال الصالحة من الإيمان من أعلاها إلى أدناها

يطلق عليها جميعها مسمى الإيمان .



الفوائد



1- أن الإيمان عبارة عن شرائع الدين كلها، سواء كانت أعمالاً بالقلب، أم بالجوارح، أم باللسان.



2- أن أعلى شرائع الإيمان وفرائضه شهادة ألا إله إلا الله بإخلاص



3- أن "إماطة الأذى" عن طريق الناس من الإيمان.



4- أن "الحياء" من الإيمان، وهو خلق يحجز الإنسان عن فعل الرذائل وارتكاب القبائح.



5- تفاوت الأعمال الصالحة في مراتبها من الإيمان، فمنها ما يكون في أعلى مراتب الإيمان

ومنها ما يكون في أدناها، وما بين أعلى الإيمان وأدناه شعب متعددة .



6- فضل شهادة التوحيد وأنها أفضل شعب الإيمان .



7- دخول العمل الصالح في مسمى الإيمان وحقيقته .



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