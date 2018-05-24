السلام عليكم
لديا حساب جديد انتروباي طلب البطاقة خرجت البطاقة البنفسجية فيها اسمي وتاريخ انتهاء البطاقة لكن الارقام لا كيف اشحن بطاقتي لظهور الارقام وهل استطيع شحنها ببطاقة فيزا باسيرا لصديق اي مش نفس الامايل تع انتروباي وكم يلزم شحنها حتى استطيع اظهار البطاقة الافتراضية
لديا حساب جديد انتروباي طلب البطاقة خرجت البطاقة البنفسجية فيها اسمي وتاريخ انتهاء البطاقة لكن الارقام لا كيف اشحن بطاقتي لظهور الارقام وهل استطيع شحنها ببطاقة فيزا باسيرا لصديق اي مش نفس الامايل تع انتروباي وكم يلزم شحنها حتى استطيع اظهار البطاقة الافتراضية