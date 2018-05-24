مساعدة شحن حساب entrobay

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ladabdou

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
31 مارس 2016
المشاركات
47
الإعجابات
16
النقاط
3
#1
السلام عليكم
لديا حساب جديد انتروباي طلب البطاقة خرجت البطاقة البنفسجية فيها اسمي وتاريخ انتهاء البطاقة لكن الارقام لا كيف اشحن بطاقتي لظهور الارقام وهل استطيع شحنها ببطاقة فيزا باسيرا لصديق اي مش نفس الامايل تع انتروباي وكم يلزم شحنها حتى استطيع اظهار البطاقة الافتراضية
 
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choayb1987

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
126
الإعجابات
100
النقاط
132
العمر
32
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#2
يمكن الشحن اخي ابحث في يوتوب ستجد الاف الفديوهات
 
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