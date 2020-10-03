sofrani.issa
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- 20 أكتوبر 2016
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اعلنت ادراة بنك skrill أن إرسال الأموال بين حسابات سكريل سوف يكون مجانا بدون اي رسوم عوض عن 2.99% رسوم و 1.45% بنين الحسابات .
ـ سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات بدءا من يوم: 03 نوفمبر 2020 ،
ـ بنك skrill سكريل له عدة مزايا معروفة ، خاصة مع حذف الرسوم ، سارع بالتسجيل في البنك
ـ قم بالتسجيل في بنك skrill سكريل وتفعيله : أضغط هنا
ترجمة للعربية :
التسجيل في بنك سكريل: Skrill | My Account
للتسجيل في بنك سكريل skrill : إضغط هنا
ـ سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات بدءا من يوم: 03 نوفمبر 2020 ،
ـ بنك skrill سكريل له عدة مزايا معروفة ، خاصة مع حذف الرسوم ، سارع بالتسجيل في البنك
ـ قم بالتسجيل في بنك skrill سكريل وتفعيله : أضغط هنا
ترجمة للعربية :
التسجيل في بنك سكريل: Skrill | My Account
للتسجيل في بنك سكريل skrill : إضغط هنا
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