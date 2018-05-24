سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الأول

قال Skor m@k: السلام عليكم

صح فطورك ختي ياسو

نشارك انا الاول هههه



3 7 12 18



هذو هوما الارقام لي خممت فيهم هههه

قوليلي الى هكذا اللعبة إضغط للتوسيع...

هكذا اللعبة بصح ولا رقم صحيح من المدون لدي

فكر وانطلق من رقم الاخ في الرد الاول لان لديه رقم واحد صحيح ​