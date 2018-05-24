سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الأول

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 5,253
- الإعجابات
- 13,155
- النقاط
- 951
- الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
تم الطرح مسبقا لسلسلة
إكتشف الرقم السري
تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :
سلسلة إكتشف الرقم السري
للتذكير :
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير
فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور
هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة 11 او 12
دمتم بخير