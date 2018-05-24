سلسلة إكتشف الرقم السري العدد الأول

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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#1
basmala-001.gif



تم الطرح مسبقا لسلسلة

إكتشف الرقم السري

Untitled-1.gif

تجدون كل ما يتعلق بالموضوع هنا :

سلسلة إكتشف الرقم السري

للتذكير :

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1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

2 ضروريا : الترتيب ثم الترتيب و يعني :
عند تجمع الاعضاء يتم ترتيبهم في الدور الرد
مثلا
1زهرة اللمة
2 فاعل الخير

فالاول يجيب ثم يليه الثاني ولا يحق لاي عضو تجاوز الاعضاء اي انه اللعبة لا تعتمد على السرعة بل التخمين ثم الرد بالدور


هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما ان موعد اللعبة سيكون في السهرة 11 او 12





دمتم بخير
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,253
الإعجابات
13,155
النقاط
951
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
قمت بتدوين رقم يتكون من رقمين من 1 الى 10 و رقمين من 11 الى 20

خمنوا واطلقوا العنان لذكائكم لتجدوا الرقم السري



@الأزرق الملكي

@طائر الخير

@جيهان جوجو

@بلعيد حسان

@البدر المشرق

@بنت الجسور المعلقة

@♥حلم القمر♥

@إنسانة ما

@املي

@وائل ابن الجزائر

@زهرة اللمة

@Salah eddin

@Djamel.Dz

@خووخه

@عاشق الاقصى

@سكون الفجر

@همسة نجاح

@NAPOLA

@MOHAMED LAMINE7

@Queen Fati

@جميلة أنا

@طيب الكلام

@الامين محمد

@faith8

@Nacer Eddine 2012

@فاعل الخير

@امنيات

@إشرآقة شمس

@فيتامين سي

@Lovely ღ smile



@أشــواق 19

@cosette

@صمت المشاعر

@حلم كبير

@ninou90

@الحلم الوردي

@mustapha_ss

@siaci

@MESSI23000

@fateh 19

@Twinkle Stars

@lokmane25

@sidali98

@nassimbrize

@The.King

@أم منيــــــر

@أشــواق 19

@Soumia hadj mohammed

@hakim story

@عآشقة الجنـة

@Ma$Ter

@Moustafa.KD

@godar-shop

@acher.dz

@Malika Tlm

@وحي القلم

@صفاءdz

@رؤوف المستقبل ب

@wissam 47

@صدام بكل فخر


@ناصر dz


 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,253
الإعجابات
13,155
النقاط
951
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
قال Skor m@k:
السلام عليكم
صح فطورك ختي ياسو
نشارك انا الاول هههه

3 7 12 18

هذو هوما الارقام لي خممت فيهم هههه
قوليلي الى هكذا اللعبة
إضغط للتوسيع...
هكذا اللعبة بصح ولا رقم صحيح من المدون لدي
فكر وانطلق من رقم الاخ في الرد الاول لان لديه رقم واحد صحيح
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#13
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,253
الإعجابات
13,155
النقاط
951
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#13
قال Skor m@k:
2. 5. 15. 18
إضغط للتوسيع...
لديك رقمين صحيحين

الان بعد اجتماع 3اعضاء يجب احترام دور كل واحد
1ـchoayb1987
2ـSkor m@k
3ـفريد أبوفيصل
 
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