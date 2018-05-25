كيـف تعــرف ليلة الـقــدر صفات وعلامات هذة الليلة

قال تعالى في سورة القدر :

{ إنا أنزلناهُ في ليلةِ القدر * وما أدراكَ ما ليلةُ القدر * ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألفِ شهر * تَنَزلُ الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلِ أمر * سلامٌ هي حتى مطلع الفجر }



وقال تعالى في سورة الدخان :

{ إنا أنزلناهُ في ليلةٍ مباركةٍ إنا كنا مُنذٍرين * فيها يُفرَقُ كلُ أمرٍ حكيم }



سبب تسميتها بـ ليلة القدر :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ..

أولا : سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما تقول فلان ذو قدر عظيم ، أي ذو شرف

ثانيا : أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام ، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه

ثالثا : وقيل لأن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه



علامات ليلة القدر :

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لليلة القدر علامات مقارنة وعلامات لاحقة ..

- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة ، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار

- الطمأنينة ، أي طمأنينة القلب ، وانشراح الصدر من المؤمن ، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر من مما يجده في بقية الليالي

- أن الرياح تكون فيها ساكنة أي لا تأتي فيها عواصف ، بل يكون الجو مناسبا

- أنه قد يُري الله الإنسان الليلة في المنام ، كما حصل ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم

- أن الانسان يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي العلامات اللاحقة

- أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع ، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام ، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها ) رواه مسلم



فضائل ليلة القدر :

* أنها ليلة أنزل الله فيها القرآن ، قال تعالى:

{ إنا أنزلناه في ليلة القدر }

* أنها ليلة مباركة ، قال تعالى:

{ إنا أنزلناه في ليلة مباركة }

* يكتب الله تعالى فيها الآجال والأرزاق خلال العام ، قال تعالى:

{ فيها يفرق كل أمر حكيم }

* فضل العبادة فيها عن غيرها من الليالي ، قال تعالى:

{ ليلة القدر خير من ألف شهر }

* تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة والمغفرة ، قال تعالى:

{ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر }

* ليلة خالية من الشر والأذى وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر ، وتكثر فيها السلامة من العذاب ولا يخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها فهي سلام كلها قال تعالى:

{ سلام هي حتى مطلع الفجر }

* فيها غفران للذنوب لمن قامها واحتسب في ذلك الأجر عند الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم :

( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه



اسأل الله أن يوفقنا لآدراك ليلة القدر ويجعلنا واياكم من المقبولين ويعتق رقابنا من النار​