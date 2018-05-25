سلسلة احكام ومعتقدات العدد الاول : حكم الافطار بغر عذر في نهار رمضان

رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

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#1
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السؤال: المستمع أبو جمعان من الرياض بعث برسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: لقد أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي متعمداً وبدون عذر ذلك أني أكلت وشربت، أما الآن وقد هداني الله وتبت إلى الله  فماذا يجب علي تجاه ما قدمت؟
الجواب: عليك التوبة إلى الله والندم وقضاء الأيام التي أفطرتها وليس عليك سوى ذلك لكن إذا كانت من رمضان سابق ولم تقضها إلى الآن فعليك مع ذلك الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد زيادة على القضاء مع التوبة إلى الله ، عليك التوبة إلى الله والندم وعليك قضاء الأيام التي تركتها وعليك إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو الواجب عليك؛ لأن الإفطار من دون عذر أمر منكر محرم هذا إذا كان إفطارك بدون جماع، أما إذا كان بعضه بجماع فعليك الكفارة، عليك قضاء اليوم والتوبة والكفارة كفارة الوطء في رمضان وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع فتطعم ستين مسكيناً، هذا إذا كان الإفطار بالجماع، أما إذا كان بالأكل والشرب فليس فيه إلا قضاء الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأنك فرطت وأخرت حتى جاء رمضان اخر
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

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#2
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الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
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ذكر
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزكم الله خيرا
وفقكم الله لما فيه خير العباد
جعل الله أعمالكم في ميزان حسناتكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
 
رؤوف المستقبل ب

رؤوف المستقبل ب

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
781
الإعجابات
1,094
النقاط
721
العمر
17
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزكم الله خيرا
وفقكم الله لما فيه خير العباد
جعل الله أعمالكم في ميزان حسناتكم
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
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