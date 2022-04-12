جميع فتاوى رمضان الحلقة الرابعة

س 20 / ماحكم تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر ؟

إذا رأت المراه الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر

ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس ,

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 119

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س 21 / هل يجوز للحائض أن تصوم ؟

لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله , فإذا حاضت أفطرت وصامت أياما ً مكان الأيام

التي أفطرتها بعد طهرها .

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 119

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س 22 / ماحكم من تأكل حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية – (( الحيض )) ؟

الذي أراه في هذه المسأله ألا تفعله المرأة , وتبقى على ماقدره الله عز وجل وكتبه على بنات أدم ,

فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها , هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة ,

فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي

صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار

على الرحم , كما ذكر ذلك الأطباء . فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب ,

والحمدلله على قدره وعلى حكمته , إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة , وإذا طهرت تستأنف

الصيام والصلاة , وإذا انتهى رمضان تقضي مافاتها من الصوم .

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 123

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س 23 / ماحكم المريض الذي لايقوى على الصيام ؟

إذا كان هذا المريض لايقوى على صيام رمضان وكان لايرجى برؤه سقط عنه الصيام

ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ً يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك

مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يشق عليهما الصوم

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 808

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س 24 / ماحكم المريض الذي أفطر بعض أيام رمضان الماضي ولم يستطيع قضاءها فما هي كفارة ذلك ؟

ليس عليك حرج في الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره

أن تؤتى معصيته وليس عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء ,

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 808

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س 25 / ماحكم المريض الذي لايستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك ؟

المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار ومتى شفاه الله قضى ماعليه لقول الله سبحانه :

(( فمن كان منكم مريضا ً أو على سفر ٍ فعدة من أيام ٍ أخر )) الأية من سورة البقرة 184

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 808

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س 26 / ماحكم مريض الكلى بالصوم ؟

متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض , ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك

بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطرا ً

فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ً , ولا قضاء عليك , لعدم التمكن من القضاء ,

لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك ,

ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار .

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 887

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س 27 / ماحكم استخدام بخاخ الربو للصائم ؟

استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان ,

وذلك لأن هذا البخاخ لايصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح ,

لما فيه من خاصية , ويتنفس الإنسان تنفسا ً عاديا ً بعد ذلك , فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب ,

ولا أكلا ً ولا شربا ً يصل إلى المعدة .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فضائل رمضان .. صفحة 32

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