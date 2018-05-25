أخبار +النقل المباشر لنهائي دوري الأبطال ليفربول ـ ريال مدريد

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
7,193
الإعجابات
22,169
النقاط
1,051
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
تحية رياضية لكل الأحباب الرياضيين و المتابعين في اللمة المباركة
عشاق المستديبرة على موعد هام لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017 ـ 2018

1527261923918.png

النهائي المتميز سيجمع بين ناديين مختلفين تماما عملاق كبير و آخر ناد طموح حقق المفاجأة بوصوله ألى النهائي
ريال مدريد و للمرة الثالثة تواليا تصل النهائي تحت قيادة زيدان بعد موسم مضطرب فقد فيه جميع الألقاب و بقية له فرصة وحيدة و تاريخية للفوز بكأس ذات الأذنين

من ناحية أخرى ليفربون النادي الأعجوبة بقيادة مدرب عملاق و بأسلوب لعب غير عاد و فريد من نوعية و قوة ضاربة هجوميا بفضل سلاسة تسجيل الأهداف من طرف نجمه
الأول و نجمنا العربي محمد صلاح


1527262513014.png


ملعب المباراة
للنهائي الحلم أختارت لجنة المسابقات في الاتحاد الأوربي ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف كمكان للنهائي
1527262938812.png

تم بناء الملعب في عام 1923 وتم تجديده ثلاث مرات، آخرها في عام 2011 تمهيدا بطولة أمم أوروبا 2012،
احتضن المباراة النهائية التي شهدت فوز إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 4–0 في طريقها إلى لقبها الثالث
كما استُخدم الملعب كمكان في الألعاب الأولمبية الصيفية 1980.
قدرته الاستعابية الحالية هي 70،050.ويعتبر الملعب الرسمي للمنتخب الأوكراني منذ 1994، ونادي دينامو كييف منذ 2011

حكم المباراة
1527263471227.png
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الصربي ميلوراد ماجيتش سيخوض المباراة النهائية. كان ماجيتش حكماً للفيفا منذ عام 2009
وحصل على لقب حكم النخبة في الاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وسوف ينضم إليه مواطنو، ميلوفان ريستيتش وداليبور دورديفيتش كحكام مساعدين، نيناد دوكيتش ودانيلو غروجيتش
كحكمين مساعدين إضافيين، ونيمانخا بيتروفيتش كحكم مساعد احتياطي. والمسؤول الرابع في النهائي هو الفرنسي كليمان توربان.


إنتظرونا في مزيد من الاخبار حول النهائي إضافة إلى النقل المباشر و التحليل بحول الله تعالى
 
miss victoria

miss victoria

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
9 جوان 2016
المشاركات
1,495
الإعجابات
3,284
النقاط
71
العمر
18
الإقامة
تيارت
#3
التوفييق للفربوول هههه:-p:-p
غدوة رايحة تشعل فالار باسكو كامل مدرييد ههههه رببي يجيب الخير :rolleyes::geek:
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.