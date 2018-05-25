أخبار +النقل المباشر لنهائي دوري الأبطال ليفربول ـ ريال مدريد

الامين محمد
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تحية رياضية لكل الأحباب الرياضيين و المتابعين في اللمة المباركة
عشاق المستديبرة على موعد هام لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017 ـ 2018
النهائي المتميز سيجمع بين ناديين مختلفين تماما عملاق كبير و آخر ناد طموح حقق المفاجأة بوصوله ألى النهائي
ريال مدريد و للمرة الثالثة تواليا تصل النهائي تحت قيادة زيدان بعد موسم مضطرب فقد فيه جميع الألقاب و بقية له فرصة وحيدة و تاريخية للفوز بكأس ذات الأذنين
من ناحية أخرى ليفربون النادي الأعجوبة بقيادة مدرب عملاق و بأسلوب لعب غير عاد و فريد من نوعية و قوة ضاربة هجوميا بفضل سلاسة تسجيل الأهداف من طرف نجمه
الأول و نجمنا العربي محمد صلاح
ملعب المباراة
للنهائي الحلم أختارت لجنة المسابقات في الاتحاد الأوربي ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف كمكان للنهائي
تم بناء الملعب في عام 1923 وتم تجديده ثلاث مرات، آخرها في عام 2011 تمهيدا بطولة أمم أوروبا 2012،
احتضن المباراة النهائية التي شهدت فوز إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 4–0 في طريقها إلى لقبها الثالث
كما استُخدم الملعب كمكان في الألعاب الأولمبية الصيفية 1980.
قدرته الاستعابية الحالية هي 70،050.ويعتبر الملعب الرسمي للمنتخب الأوكراني منذ 1994، ونادي دينامو كييف منذ 2011
حكم المباراة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الصربي ميلوراد ماجيتش سيخوض المباراة النهائية. كان ماجيتش حكماً للفيفا منذ عام 2009
وحصل على لقب حكم النخبة في الاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وسوف ينضم إليه مواطنو، ميلوفان ريستيتش وداليبور دورديفيتش كحكام مساعدين، نيناد دوكيتش ودانيلو غروجيتش
كحكمين مساعدين إضافيين، ونيمانخا بيتروفيتش كحكم مساعد احتياطي. والمسؤول الرابع في النهائي هو الفرنسي كليمان توربان.
إنتظرونا في مزيد من الاخبار حول النهائي إضافة إلى النقل المباشر و التحليل بحول الله تعالى
عشاق المستديبرة على موعد هام لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017 ـ 2018
النهائي المتميز سيجمع بين ناديين مختلفين تماما عملاق كبير و آخر ناد طموح حقق المفاجأة بوصوله ألى النهائي
ريال مدريد و للمرة الثالثة تواليا تصل النهائي تحت قيادة زيدان بعد موسم مضطرب فقد فيه جميع الألقاب و بقية له فرصة وحيدة و تاريخية للفوز بكأس ذات الأذنين
من ناحية أخرى ليفربون النادي الأعجوبة بقيادة مدرب عملاق و بأسلوب لعب غير عاد و فريد من نوعية و قوة ضاربة هجوميا بفضل سلاسة تسجيل الأهداف من طرف نجمه
الأول و نجمنا العربي محمد صلاح
ملعب المباراة
للنهائي الحلم أختارت لجنة المسابقات في الاتحاد الأوربي ملعب إن إس كي أولمبيسكي في كييف كمكان للنهائي
تم بناء الملعب في عام 1923 وتم تجديده ثلاث مرات، آخرها في عام 2011 تمهيدا بطولة أمم أوروبا 2012،
احتضن المباراة النهائية التي شهدت فوز إسبانيا على إيطاليا بنتيجة 4–0 في طريقها إلى لقبها الثالث
كما استُخدم الملعب كمكان في الألعاب الأولمبية الصيفية 1980.
قدرته الاستعابية الحالية هي 70،050.ويعتبر الملعب الرسمي للمنتخب الأوكراني منذ 1994، ونادي دينامو كييف منذ 2011
حكم المباراة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الصربي ميلوراد ماجيتش سيخوض المباراة النهائية. كان ماجيتش حكماً للفيفا منذ عام 2009
وحصل على لقب حكم النخبة في الاتحاد الأوروبي في عام 2013.
وسوف ينضم إليه مواطنو، ميلوفان ريستيتش وداليبور دورديفيتش كحكام مساعدين، نيناد دوكيتش ودانيلو غروجيتش
كحكمين مساعدين إضافيين، ونيمانخا بيتروفيتش كحكم مساعد احتياطي. والمسؤول الرابع في النهائي هو الفرنسي كليمان توربان.
إنتظرونا في مزيد من الاخبار حول النهائي إضافة إلى النقل المباشر و التحليل بحول الله تعالى