ريال مدريد يستعيد نجمه الغائب ..ويفتقد الثنائي المصاب

يخوض ريال مدريد، تدريباته الأخيرة، قبل مواجهة سيلتا فيجو غدا على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الليجا.



شهد المران الصباحي عودة إيسكو، الذي غاب في الفترة الماضية، بسبب إصابة تعرض لها بالكتف، خلال مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.



ورغم مشاركة إيسكو في التدريبات مع زملائه قبل مواجهة الكلاسيكو الأخير في الليجا، إلا أن زيدان ينتظر استعادة اللاعب كامل جاهزيته، قبل الزج به في المباريات، وذلك حفاظا عليه من تكرار الإصابة قبل نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.



​ ولم ينضم كلا من كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال للتدريبات، حيث واصلا العمل داخل الصالة الرياضية، للتعافي بشكل كامل من الإصابة، على أمل المشاركة في بعض الدقائق بمباراة فياريال، قبل نهائي كييف. ولم ينضم كلا من كريستيانو رونالدو وداني كارفاخال للتدريبات، حيث واصلا العمل داخل الصالة الرياضية، للتعافي بشكل كامل من الإصابة، على أمل المشاركة في بعض الدقائق بمباراة فياريال، قبل نهائي كييف.





وقرر زيدان استدعاء ألفارو تيخيرو اليوم، ومن المتوقع أن يشارك في المباراة، حيث سيتجه المدرب لاراحة عدد من اللاعبين الذين لعبوا مباراة إشبيلية الماضية.